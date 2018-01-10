20年前出養美國 男孩台南尋根

Bing（右）跟Dante（左）一起回到天主教善牧基金會探訪以前待過的「家」，工作人員貼心準備蛋糕慶祝他們的20歲生日。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

20年前，同一年出生於台南的Bing跟Dante分別在8個月、11個月大時，出養美國，2人因成長背景相似，情同手足，Bing13歲返台尋找生母，重新牽起母子緣分，Dante受好友激勵，萌念回台尋親，2人2周前一起返台，可惜Dante生母已逝，無緣重續親人緣分。

就讀大二的Bing跟Dante利用打工錢買機票回台，將於11日返美，返美前夕回到當年的「家」，也就是天主教善牧基金會，基金會準備蛋糕，幫今年滿20歲的2人慶生，讓他們感動不已，「台灣，就像是第二個家！」

當年因家庭因素被迫離開原生家庭，個性陽光開朗的2人，被院方命名為丙寅（Bing）、本寅（Dante），赴美後，在養父母悉心關照下，知道自己來自台灣，2人從1歲多就在父母安排下每月聚會，建立濃郁手足情誼，丙寅說，大概12歲時，2人就相約有一天要一起到台灣。

丙寅7年前在養母陪伴下回台與生母見面，此後，雙方靠著視訊聯繫，他也努力學中文，這趟是第4次回台。至於首度回台的本寅，行前才知道生母已逝，雖無緣聯繫上原生家庭，但他也樂觀以待。

善牧基金會指出，海外返台尋親案例逐年增加，多能獲致好結局，反觀國內出養人數與國外出養數差不多，但因民情不同，國內養父母、親生父母仍傾向選擇隱瞞，曾有名20歲男子跑來機構想索取生母的照片，「只想知道媽媽長什麼樣」，機構代為聯繫上生母，然而，男子等了3年，生母仍不願給回音。

善牧基金會也希望，藉由這些國外返鄉尋親正向例子，期許出養、尋親能少一些隱晦，讓不得已離家的孩子們，有機會重拾身世、認識家人。

(中國時報)

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