土香小農 專賣在地無毒蔬果

2018年01月10日 04:09 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣20餘名小農堅持食安，在北港鎮開設「土香小農店鋪」，專賣在地小農自種的無農藥、無化肥蔬果，9日擴大營業，因無毒安全蔬果已逐漸成為市場主流，將持續推廣，強調吃得安全與健康是未來必然的趨勢。

「土香小農店鋪」由水林鄉小農蔡得黃發起，蔡得黃原本為電視公司主管，由於工作繁重健康出現情況，毅然回歸自然，在水林鄉以友善土地方式，種植稻米、地瓜、黑豆， 並與志同道合的小農經營「家庭配菜」。

不過「家庭配菜」大多是晚上送菜到家，有些消費者希望早上上班前便收到蔬菜，蔡得黃為讓更多人接觸有機、友善蔬菜，與20餘名小農合資，3年前在北港鎮新市場開設「土香小農店鋪」，方便消費者上午購買中、晚餐的用菜。

「土香小農店鋪」經3年努力，安全無毒蔬菜的健康理念獲得愈來愈多人認同，9日正式擴大營業，搬遷到新市場內大店面，除販售各種優質農產品，也是消費者互相交流養生心得的場所。

店員梁秀朱表示，店內的蔬果均以無農藥、無化肥方式種植，健康、當令、身土不二是小農們的執念，希望藉此照顧土地與食用者的健康。

北港鎮長張勝智表示，「土香小農店舖」的友善、安心、健康農產品，皆來自在地健康農場，為了吃的安心健康，請多支持在地小農，也希望小農們能堅持下去，安全精緻農業一定出頭天。

(中國時報)