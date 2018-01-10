東管處推部落自主認證解說員

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中國時報
／台東報導

讓解說員說自己部落的故事！交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處，與新社、靜浦、南竹湖、比西里岸、都歷5個部落合作，試推動由部落自主認證部落解說導覽員，歷經3年培訓，有20人取得認證，希望能為遊客提供更優質的旅遊服務品質。

要聽東海岸最精彩的故事，找通過認證的優質導覽人員就對了！東管處從2015年開始與8個部落合作，蒐集部落解說素材、編撰部落導覽解說中、英文劇本，並提供培訓課程，去年更 與新社、靜浦、南竹湖、比西里岸、都歷5個部落合作，試推動由部落自主認證部落解說導覽員，希望提升部落旅遊品質。

東管處處長洪東濤表示，東管處積極推動部落旅遊，去年嘗試推動由部落自主分級認證的導覽解說員機制，在歷經三年的培訓，終於有20位導覽員通過各部落嚴格的考試，取得認證。

他說，各部落導覽解說認證機制，是經過部落內部討論提出，包含培訓課程、實習、評鑒等重重關卡，未來依照部落解說員課程、解說時數及是否通過評鑑，將有「優質」、「特優」及「金牌」的差異，而擔任評鑑的部落耆老、資深解說員則直接晉級為部落的「金牌解說員」。

都歷部落吳筱帆表示，導覽解說評鑒機制除了可以增加導覽人員的自信心與認同感，也能激發導覽人員為遊客帶來更好的服務品質，有其必要性。

(中國時報)

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