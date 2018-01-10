殺害小模凶手 偽造信用卡另判刑

2018年01月10日 04:09 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

南港陳姓女模命案，檢方去年6月起訴凶手程宇並求處死刑，殺人案部分，士院將囑託榮民總醫院對程進行精神鑑定，全案審理中，另程盜刷信用卡詐騙飯店住宿、筆記型電腦等物品，以及身心治療輔導多次未到，士林地院9日依行使偽造信用卡等罪判處程有期徒刑8月、4月、拘役40日，部分得易科罰金。

程宇去年3月1日以拍攝宣傳照為由，約陳姓女模外出，在南港一處商業大樓地下室，性侵後再以背帶勒斃，強盜女模身上財物，程坦承犯案，但辯稱是受到梁姓女友指使，梁女昨出庭作證，氣到當庭拍桌，庭後還在法庭走廊與母親痛罵程宇「王八蛋」。

檢方另查出程在2013年間遭判刑5年，期間須接受身心治療，台北市衛生局2016年間連續通知程12次，他都沒有到場，觸犯性侵害犯罪防治法。

程還利用網路交友，佯稱是跨國企業的總裁，詐騙多名女模，2016年間與新加坡籍女子入住松山一間旅店，程以偽造的美國運通信用卡支付房費，入住9晚後消失無蹤，積欠5萬2866元。

法院開庭時，方姓前妻作證，看到程拿別人的手機，程母也不願意幫兒子說話，但程堅持前妻說謊，自己沒有拿別人手機，遭檢察官痛罵「毫無教化可能」。

合議庭依行使偽造信用卡罪，判程有期徒刑8月，侵占手機判4月，得易科12萬罰金，違反性犯罪防治法判拘役40日。

(中國時報)