桃園智慧遊APP「四導」體驗

2018年01月10日 04:09 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園觀旅局推出官方APP「桃園智慧遊」，兼具導航、導遊、導覽、導購「四導」體驗，不但有即時路況、車位等資訊，還有智慧編排、即時推播優惠和鄰近景點打造專屬遊程，以及VR空拍全景體驗讓遊客見樹又見林，更整合知名旅遊評論網站TripAdvisor的評價，旅行不用怕踩雷。

觀旅局長楊勝評自信地說，桃園智慧遊APP站在遊客角度出發，服務最周全、介面簡潔流暢，不但有景點介紹，透過衛星定位，即時發送最近景點和優惠情報。

在桃園知名景點介紹，除了有雲端及語音導覽，更有3D立體實境導覽與互動遊戲，像是到了小烏來天空步道，可透過手機360全景體驗和立體實境，一覽整個小烏來瀑布上下景點，讓遊客「見樹又見林」。

在導航有即時路況，更結合個人智慧遊程提供建議路線，還有「停車大聲公」系統，掌握鄰近所有停車場現有、可停的車位，還有YouBike、公車等綠色運輸的即時資訊。導購則能在出發前先預訂餐廳、住宿或商品，並有獨家商店優惠。

目前先以復興區為示範景點，未來逐步拓展到大溪、復興，13日復興區角板山「新溪口吊橋」啟用和溫泉季開跑，只要到角板山行館透過APP實境導覽蒐集老照片，完成任務可至角板山咖啡館兌換好禮，還可一次免門票進入小烏來天空步道、填問券抽住宿券等大獎。

(中國時報)