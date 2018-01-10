凍壞了 南市啟動低溫關懷服務

2018年01月10日 04:09 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

強烈大陸冷氣團南下，台南地區氣溫驟降至15度以下，市府社會局8日晚間針對獨居長者及街友啟動「溫暖不打烊」低溫關懷服務，主動發放避寒物資911人次給獨老及街友，還協助1名街友緊急救醫。社會局呼籲市民發現有獨老及街友生活陷困時，即時通報1999。

社會局統計，前晚共動員志工及工作人員212人，探視獨居老人327人，發放獨老保暖物資911人次；提供76名街友熱食，發放街友保暖物資65人，提供1名街友緊急就醫。

社會局長劉淑惠指出，台南市目前列冊的獨居長輩2752人、街友184人，依衛褔部「低溫及年節時期加強關懷弱勢民眾專案計畫」規定，一旦發布攝氏10度以下的低溫特報時，即應啟動關懷機制；但該局考量南部氣候狀況與北部有所差異，依台南市的慣例，只要氣溫下探15度以下，就會啟動街友低溫關懷，社會局也立即提供必要的協助。

劉淑惠還說，目前已結合轄內各區公所、里長、里幹事、社區關懷據點志工、送餐及居服單位，啟動獨居老人低溫關懷服務，針對有需要的獨居長者即時提供禦寒物資，同時還連結警政、衛政、醫療等相關單位，提供安置或就醫協助。

至於街友關懷方面，社會局除發放禦寒物資外，在台南市街友中心、人安基金會及恩友中心等3處地點，也定點定時提供午、晚餐服務；為讓街友在冬天也能洗到暖呼呼的熱水澡，每周更在台南公園、開元路橋下、新化體育公園等地點，分別提供3次定時定點的行動沐浴車服務。

(中國時報)