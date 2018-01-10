M503 警示北京的絕望

2018年01月10日 04:09 中國時報 林郁方

1月4日，正當許多人期望新的一年兩岸關係會有轉機時，中國大陸突然宣布開放M503航線北上航行，W121等3條銜接航線也同時使用。這是一個警訊！它意味著兩岸關係將持續惡化。

首先，它象徵著北京對兩岸關係的絕望。大陸對於蔡英文遲遲不接受九二共識，一直不滿。過去1年多，北京切斷兩岸官方交流管道以及發動一連串外交攻勢，希望她能完成未答完的考卷。然而，蔡英文不僅沒有妥協，反而推動一系列去中國化的政策。

北京因此決定加強對台灣施壓，這說明了中共軍機最近為何頻頻繞台，而此次M503等4條航線的逕行使用，威逼的意涵就更明顯了。

104年1月，北京即已決定啟用M503航線以及W121、W122、W123等3條航線，因馬政府反對，雙方乃於該年3月透過「小兩會」達成協議：民航機只能使用M503航線南下，上述3條銜接航線則暫不使用。

因此，北京宣布上述4條航線之使用，乃是撕毀兩岸在104年3月達成的協商結果。坦白說，這是極其嚴厲的做法，也立下了一個嚴重的先例。令人不免擔心兩岸所達成的23項協議和2項共識，未來都有可能被大陸片面中止或廢除。我們有理由相信，台北和北京關係若果持續惡化，這些年來造福兩岸最多的三通直航甚至會受波及。

第二，它意味著兩岸在空中對峙和碰撞的概率大增。我們從不接受大陸可能會利用民航機對台灣執行木馬屠城戰術的說法。由於雷達和其他先進監控系統的運用，發生在遠古希臘神話中的故事很難在目前的台海上空出現。

台灣四面環海，大海原本為我們提供了最佳屏障。然而，中共機艦最近不斷繞行巴士海峽和花東外海，已明顯壓縮了台灣的防衛縱深。M503等航線的使用，則不僅會造成軍方的監偵任務更吃重，也為中共軍機未來更貼近台海中線鋪路。這是一種三明治戰術，對台灣進行左右夾擊。

這種戰術會讓兩岸機艦在空中和海上遭遇的機率大增。因雙方目前缺乏經協商而產生的「遭遇規範」，兩岸未來發生碰撞意外的可能性不應被低估。2001年4月1日，美國EP-3C偵察機和中共殲八戰機在南海上空相撞，此一意外應足以警惕兩岸當政者。尤有甚者，鑑於兩岸關係正逐漸發展成高度僵持的狀態，未來即使是海上軍艦尤其空中軍機的意外碰撞，也可能引發武力衝突。

最令人憂心的乃是，我們不知道北京的下一步是什麼？我們只知道一個對兩岸關係絕望而國力又不斷上升的大陸，絕對不會接受兩岸的對立現狀，北京一定還會繼續出招對付台灣。

美國和中國的對立日益明顯。中華民國的生存之道應該是左右逢源，讓北京和華府都來拉攏你，就像今天的菲律賓。台灣不可能不親美，但「親美拒中」就未必是上策。川普重利輕義，今天的棋子可能成為他明天的棄子，就像巴基斯坦。

從巴拿馬與我斷交到M503等航線的啟用，只證明了一件事：大陸有能力對付台灣，美國卻只會袖手旁觀，頂多說句老話：「反對任何一方片面改變台海現狀。」（作者為前立法院國防委員會召集委員）

(中國時報)