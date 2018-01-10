天堂不撤守－是敵人，還是國民？

2018年01月10日 04:09 中國時報 陳長文

近來，兩岸關係似乎有劍拔弩張之勢，共機「例行」繞台、片面啟用航線；而民進黨立委則要在《刑法》增列「敵人」罪，周泓旭案中北檢說「明知台灣地區與大陸地區目前仍處於軍事武力對峙狀態」等。

要說大陸是「敵人」，兩岸是「敵對」關係，在很多地方也不能說完全沒有道理，例如，中共不放棄武力、許多飛彈對著台灣、打壓台灣國際空間等，但在許多方面也頗有矛盾，兩岸年年高升的總貿易量、許多觀光產業主要客源是陸客、少子化下陸生已成為支撐高教的因素之一等。

這造成了蔡政府的兩岸政策中一個很矛盾與兩難的局面。要把對岸當成「敵國」，但哪有敵國間會有如此頻繁的貿易活動？又怎麼會開放敵國人民來旅遊、念書？不怕木馬屠城嗎？要說讓兩岸回到「三不政策」的敵對路線上，台灣恐怕比大陸更承受不起。在這樣的矛盾中，陸委會「嚴正抗議」，要對岸「必須承擔影響兩岸關係的後果」，蔡總統推特的喊話，也就只是以「放話」來掩飾自己的無能為力而已。

這種「無能為力」的困境，來自兩岸之間愈堆愈高的敵意。所以，若蔡英文真有心要改變困境，就應對症下藥地消解敵意。要如何消解敵意？台灣主動開啟善意是也。要怎麼「開啟善意」？有一件是政府絕對有能力做到的，就是更公平地對待陸配，我們國民的家人。

據內政部統計，截至2017年底，在台陸配人數已超過33萬，約占全體陸、外配總數的64%。但一直以來，我們法律對於陸配卻似乎以一種「嫌疑犯」的態度在刁難。從身分證取得年限、考試服公職、婚前子女來台依親的限制，都比外配更嚴格，在在讓陸配成為二等新住民。

美國國務院公布的「2016年各國人權實踐報告」中，也指出陸、外配在取得身分證年限的不平等，外配婚後最快4年可取得台灣身分證，但陸配則需6年，而婚前子女來台的重重限制也是有違人倫。

這些規定的本意當然不在歧視，面對兩岸問題，如何在國安、新移民人權，甚至是台陸在政治社會存在的價值落差下取得平衡，本來就是相當棘手的問題。一方面，在統獨議題的兩岸探戈上，雙方爾虞我詐早不是祕密，國安一向是政府的重要任務；另一方面，政府也沒有足夠的人力、資源對陸配逐一察查。權衡之下，現行身分證年限或許就是衡量各式風險後的妥協，期盼陸配在台生活相當時間後，更認同台灣的民主與政治價值，而後再發給身分證與行使參政等公民權。

即便如此，現行將陸配與外配「一刀切」的做法仍頗值得商榷。如身分證年限差異，究竟陸配較外配多出的2年等待期間，能否使其「更認同台灣價值」，或僅僅造成陸配對政府更多埋怨？陸、外配間的2年差異似乎沒有充分理由。

還有一點是較少人注意的，在《入出境移民法》的規定中，外國人取得身分證後超過5年，內政部即不得撤銷許可；但是在《兩岸人民關係條例》中，對陸配拿到身分證的撤銷，卻沒有時間的限制，加上抽象的撤銷要件，讓每一對陸配家庭都生活在「隨時可能被遣返」、「不穩定」的陰影中。任何差別待遇，政府都有盡力說明理由之責，也只有說得出理由的差別待遇，才能被人民接受。現行「一刀切」的做法並無法詳實反映各種現實情況。

至於可以怎麼做？也許未來可參考加拿大，以積分制方式，直接將教育、語言、對歷史了解等因素納入移民許可評判標準，不再以陸、外配身分區別許可要件，除了使評判方式更細緻，也令申請者更了解相關標準。

台灣應該要用什麼心態來看待陸配，是敵人，還是國民？要知道，陸配是台灣下一代的父母親，他們的家庭、親人已經深耕在台灣。也許會有人覺得，中共對台灣這麼獨斷，啟用航線都不跟台灣協商了，幹嘛還要去保障陸配？實際上，要如何對待陸配，根本不用先看大陸怎麼做，國防、外交，乃至經貿衝突，皆與陸配無關。陸配子女將要在台灣求學、就業、茁壯，陸配跟每一位台灣人一樣，都與台灣牢牢實實綁在一起，都是生命共同體。

善待陸配，除堅持台灣的核心人權價值，這也可以當成化解兩岸敵意的起手式。（作者為法學教授、律師）

(中國時報)