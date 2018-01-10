兩韓事務自己解決 兩岸呢

2018年01月10日 04:09 中國時報 李正修

在暌違2年後，南北韓9日首度在停戰線板門店的「和平之家」舉行高層會談，雙方皆由主管朝鮮半島統一事務的部長率團與會，初步達成兩項協議：北韓將派選手參加下個月在南韓平昌舉行的冬季奧運，以及在春節舉辦因韓戰分離的南北韓家屬團聚。

根據與會南韓官員簡報，南韓代表在會中提到朝鮮半島非核化、軍事對話及停止任何會造成緊張情勢的舉措等議題，但北韓未回應，只同意更多的後續討論。

這個備受全球矚目的會談雖未獲致實質效果，但官員面對面的接觸，終究是化解兩韓對峙的開始，尤其北韓去年接連成功測試其核武及長程導彈後，美國、中國大陸、日本及南韓都急著將金正恩拉上談判桌，希望能適時遏止他的核武及導彈計畫，避免區域安全格局遭破壞。

這個出乎意料的會談應是南韓文在寅及北韓金正恩的各自盤算，雖不可能完全擺脫美國的影響，兩人至少都傾向「朝鮮事務由韓國人自己解決」。文在寅的競選承諾之一就是推動「對北親善政策」，雖因美方壓力而同意加快部署薩德系統，但推遲美韓軍演的決定，也算是向北韓釋出善意。

眾所周知，金正恩決定繼續發展核武及導彈的原因之一，是冀望藉由成熟的核武打擊能力得到國際社會不得不接受的核武國家地位，也換取美國願意在不設前提之下，與北韓「一對一」對話的空間。

美國及中國雖都堅持朝鮮半島非核化的共識，卻對此次會談有不同解讀。川普政府高度懷疑金正恩的突然轉向，認為是經受不起聯合國的一連串制裁，故在核武及導彈能力達到一定階段後，主動向首爾、而不是美國示好，畢竟先從最弱的南韓出手，或許可達到分化美日韓同盟的目的。畢竟，動武的代價太高。

至於中國大陸的立場就更清楚，除了繼續堅持半島非核化外，北韓暫停核武導彈測試及美韓暫停軍演的「雙暫停」計畫，仍是北京處理北韓核武問題的主軸。中國不希望北韓政權垮台、不接受美軍跨越38度線及以六方會談解決朝鮮半島爭議的立場，至今仍未改變。然而，中國雖有心保護金氏王朝，但由於金正恩越來越特異獨行，與傳統的「中朝歃血同盟」漸離漸遠，使得大陸亦有放手、讓川普徹底解決半島問題的聲音，這是大陸國家主席習近平處理該問題的最大難題。

從目前會談得知，金正恩並未給予任何特殊指示，不期望畢其功於一役；南韓大概也抱持類似想法，希望此次握手能打開後續會談，扭轉朝鮮半島是最可能引爆第三次世界大戰的形象。

不管如何，兩韓會晤總比兵戎相見划算，只是對後續發展可期待卻不能太樂觀，因為只怕這是金正恩玩弄戰爭邊緣遊戲的一小步，在他尚未真正下定化解敵意的決心之前，各方只能耐心等待了。

兩韓的官方破冰能否給台海執政當局及兩岸中國人一些啟示呢？事在人為，中國人總不能輸給韓國人吧！（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)