敵人入刑法系列3－拿外患的刀砍內患

2018年01月10日 04:09 中國時報 羅智強

立法院委員會初審通過民進黨委員王定宇提案修改《刑法》外患罪，將外患罪適用範圍擴大到「敵人」（大陸）。除了是人權倒退的修法外，也有踩法理台獨、兩國論的紅線之虞。蔡英文不可不慎。

在深一步談這個問題之前，我想先提另一個「類似」的新聞，那就是有意角逐台北市長的姚文智，提案修《中華民國國徽國旗法》要禁「五星旗」，其打算增列第15條之1「遇有外國政府禁止或限制我國國旗在其國境內使用者，基於對等尊嚴原則，應限制該國國旗不得於我國國境內使用。」姚文智此一修法提議的「明台詞」是：大陸是「外國」。

這兩件事有什麼關聯？共同處在於民進黨的政治慣性，每有「選舉需求」就必到「台獨」區去取暖，王定宇是，姚文智也是。

事實上，依照提案立委的主張，認為通謀大陸對台啟戰不在《刑法》規範之列，刑度太低。就算如此，在《刑法》「外患罪」中增「敵人」卻不是唯一路徑，如：在《國安法》中增加刑度；把「通謀大陸對台啟戰」等罪增在《刑法》「內亂罪」章；在《刑法》增新章「敵人罪」。

把「敵人罪」增在「外患罪」中，並非唯一選擇，但為什麼民進黨就是要放在「外患罪」，因為「外患」也者，乃指來自外國的禍患也。和姚文智想修《國徽國旗法》的邏輯一樣，就是要把大陸歸類為「外國」。這在政治上會帶來3個好處。

第1、潛意識的催眠效果。把「大陸」定性為「外國敵人」。這是意識形態與族群仇恨的培土準備。人民愈認為大陸是敵，那麼民進黨得到的支持就愈穩定。

第2、內政崩盤的轉焦效果。「無敵人仇寇者，黨恆亡」，是民進黨一貫信奉的發展準則，敵人是內政無能最好的麻醉劑，民進黨要繼續執政，就不能不製造「萬惡敵人」，這萬惡大敵的最佳人選有二：國民黨與共產黨。

第3、新威權的建構效果。誰是敵人？當然由民進黨來定義。例如，民進黨最近一系列對統派的追殺，「統派」就是敵人，統促、愛國同心會、新黨是直接定性的敵人。接著這「敵人」定義也會外溢到「藍營」、主張和中國大陸友好交往者，都會變成準敵人、潛在敵人。換言之，名為對付「外患」，實為對付民進黨執政的「內患」路障。

由上可知，民進黨拋此提議，著眼的從來不是「法律」、「人權」，而是政治，是從選舉與能不能繼續執政、永續執政著眼。但這樣做沒有壞處嗎？只有一個，那就是踩法理台獨的紅線，可能為台灣招來災難性的後果。

也因為如此，我倒是願意相信，外患罪的蠢議是「民調高時同林鳥，民調崩時各自飛」的效應下，民進黨立委見蔡英文民調崩盤，只好紛紛回抱深綠的「逃命策略」，是由下而上發動的，而不是由上（蔡英文）而下指示的。

話說回來，最後的帳仍將算在蔡英文頭上，蔡英文有責任為這個災難性修法踩煞車。

（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)