名家觀點－台灣人心中的經國先生

2018年01月10日 04:09 中國時報 陳鵬仁

1月13日是經國先生逝世30周年的日子。趁此機會，我想談談我對於他的回憶。記得是1953年暑假，留日同學會舉辦回國省親訪問團，來回機票100美元，我報了名，卻得知因為嘉義地震，老家（我老家是台南縣山上鄉）房屋震壞，我隨即取消參加訪問團，將100美元寄給家母。

訪問團回國後，救國團主任蔣經國看到名單中有一個同學沒有回來，問為什麼？得知其理由的蔣主任，遂派救國團海外組副組長劉家治，帶了吳老擇、陳顯智兩位同學去探望和慰問我母親。

1965年年底，因隔年1月我要前往紐約繼續深造，回國探親，當時救國團主任祕書姚舜安排我會見蔣經國。在救國團主任辦公室門口他接待我，第一句話問：「你家蓋好了沒有？」我感謝他的關心。

此時經國先生問我對他有什麼意見。我說台灣人是海水，國民政府是一條船，台灣人支持政府，國家才有辦法，所以要多用台灣人，台灣省主席要給台灣人做。不久謝東閔出任台灣省主席，其後李登輝、連戰、林洋港、邱創煥、張豐緒、施啟揚、許水德等人開始活躍於台灣政壇。

1970年4月24日，蔣經國準備在紐約布薩大飯店午餐會發表演說，在大飯店大門口，遭受黃文雄狙擊，當時為紐約台灣同鄉福利會會長的我，第一個跑上去，此時援護黃文雄的鄭自才被美國安全人員壓在地上，額頭流血。晚上，紐約華僑公所在中華街宴請蔣經國，紐約警察局說對維安沒有把握，最好取消歡迎宴會，華僑不同意，晚上紐約警察建議蔣氏走後門，蔣氏堅持走正門。當時我一直站在大門口。可惜的是，我準備建議經國先生去探望被帶去警察局的黃文雄，問此舉動機和目的何在，但沒有這樣的機會。

1986年1月，我從亞東關係協會東京辦事處僑務組長調任中國國民黨中央黨史委員會副主任委員，經國先生特別召見我，在總統府單獨和我見面，當時他說馬樹禮祕書長告訴他，我的日文最好，並要我「多幫孝武」。

我多次和經國先生單獨面談，他都問：「你對我有什麼意見？」、「我能幫你什麼？」但我對他沒有要求過什麼。在陽明山中山樓開黨的會議，分組討論時，我常陪他坐，多少院長、部長、將官等都不敢跟他坐。理由是，我年齡少他們20來歲，我是台灣人，開完了會我就回紐約，人不在台灣，故不會有人閒話。所以，我有和經國先生以及周至柔、王叔銘一起拍的照片。

經國先生還有許多事可以談，譬如對於台灣經濟建設之非凡貢獻。我深信經國先生親民愛民之精神和風範，必將藏在台灣人心中，直到永遠。

（作者為中國文化大學講座教授）

(中國時報)