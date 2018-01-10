社論－狼牙棒加橄欖枝 金正恩玩弄世界

2018年01月10日 04:09 中國時報 主筆室

南北韓9日重啟中斷兩年多的高層對話，北韓同意派團參加平昌冬季奧運，山雨欲來的緊繃情勢出現緩解跡象。雖然距離朝核危機的化解與朝鮮半島的和平仍然遙遠，但終究是一個值得歡迎的變化。北韓是一個貧窮的極權國家，談不上國家實力，卻在中、美、日三強間進退自如，掌握戰略主動，令人不得不佩服。

兩韓對話中斷後，北韓多次核爆及試射洲際飛彈，威脅美國本土安全，美國則派出強大海、空軍力量威脅北韓就範，但局勢日益緊張之際，金正恩突然釋出和解訊號。9日南北韓對話結果，北韓同意派代表團參加平昌冬奧。對南韓來說，是難得的破冰機會；對國際社會來說，也意味或許有機會把北韓向談判桌拉近一步，值得正面看待。

北韓一向擅長玩弄「邊緣策略」，以逼近衝突線的挑釁動作製造緊張氣氛，突然又擺出願意和解的姿態，讓對手鬆一口氣後更願意讓步。關係或緊或鬆、談判或順利或翻盤，全部掌控在自己手中。說穿了就是「會吵的小孩有糖吃」，耍橫使壞的人只要偶爾露點笑臉，就讓人如獲至寶，比向來和氣的人更能予取予求。

北韓金氏三代在政權防衛上，一直是成功的，對內恐怖鐵血加洗腦統治，對外攻防始終居於主動，為自己謀得最大利益。之前利用六方會談的反覆拖拉，為自己爭取到經援和發展核武的時間，金正日和南韓總統金大中見個面就得到5億美元經援和開城工業區。回頭來看，美方的施壓、南韓的善意、國際的制裁，其實都從來不曾改變北韓分毫。

金正恩核武在手，黑白臉隨他演，世界要陷入危機在他，要破冰和解也在他，完全處於戰略主動。他在2013年曾大張旗鼓拉出飛彈叫囂開戰，2015年又表示願意進行南北韓高層會談，後來都沒有下文。如今金正恩即將完成核武大業，飛彈打得到美國，破壞力不可同日而語，叫牌更有底氣。北韓很重視在國際賽事奪牌，這次平昌冬奧本就預料會參加，北韓與南韓對話並同意派團參賽，嚴格來說並沒有任何讓步。

金正恩這頭撂話說飛彈打得到全美，南韓那頭卻和北韓對話起來，似乎北韓一挑眉毛就能離間美國和南韓的關係。事實上，美、日、南韓雖屬同一陣營，立場和利益卻又有所不同，這個不同點一突出，矛盾處便隨之浮現。美國遭到的是遠方來的核彈威脅，以及東北亞勢力版圖的失控，日本面臨的是鄰近多了一個敵意核武國。

但對南韓而言，北韓不只是安全問題，也是民族問題。不要說核彈，光是火炮就能讓首爾夷為平地，北韓動武南韓將傷亡慘重；但如果北韓政權崩解，南韓以某種型式掌控北韓，將是韓國這個國家重生躍進的歷史契機。北韓問題目前看似是大國博弈，南韓反而被撇在一邊，其實最利益攸關、也是民族命脈攸關的是南韓，這從南韓建議兩韓代表團在同一旗幟下進場即可見端倪。

若能從平昌冬奧促成南北韓高層對話重啟，也是一個好的轉折，至少從僵局中打開一個新的局面。金正恩靠核武恫嚇美國，希望逼得美國承認北韓的核武國地位，簽訂和平協議保證不攻打北韓。美國當然不願在國際社會示弱，但也希望避免訴諸武力，畢竟北韓的戰略位置太關鍵，激怒了中國也不符合美國利益。問題是美國和北韓沒有對話機制，倒是川普和金正恩隔空叫罵得讓人嘆為觀止，南北韓能見面談談，至少可以摸摸北韓的態度，聽聽北韓要些什麼。恢復定期對話，多一個溝通管道，對美國也不是壞事，畢竟南韓的安全還是要靠美國的。

金正恩基本已甩掉中國，自行其是。過去北韓依賴中國，重視中國的意見，但金正恩獨霸慣了，又對中國加入制裁北韓不滿，連中國派去的特使也不接見。外界與北韓的溝通管道又少了重要的一環，也讓北韓成為更難測的危險變數，南北韓恢復對話更顯得有意義

北韓位處地緣政治樞紐，強國制衡下自擁一方天地，美國不敢輕易動作，中國勸說無力，核武與飛彈技術突飛猛進更是抵擋不了的事實。金正恩一手核武狼牙棒，一手和解橄欖枝，讓東北亞隨著他的指揮棒起舞。再厭惡北韓，它仍是亞太、美國及國際社會不能拖延、也無法迴避的艱困課題，相關國家必須改變舊戰略，共同管理擁有核武的北韓，避免核武失控。

(中國時報)