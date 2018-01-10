短 評－林心如事件幾時休

2018年01月10日 04:09 中國時報 主筆室

台灣藝人林心如被舉報台獨事件，就像是兩年前周子瑜事件的翻版，讓人不禁皺起眉頭要說「怎麼又來了」！如果類似現象不斷出現，對大陸想要真正打擊台獨，擴大爭取台灣人心，絕對是得不償失的反效果。

林心如的新劇為何被舉報為台獨？是不是「台灣人鬥台灣人」？這些都不是重點，而是大陸地方廣電部門與電視台，為什麼根據一個莫名其妙的舉報，就將全劇下架？處理根據的理由竟然是該劇「接受台灣文化部2000萬元的補助」！如果這個邏輯成立，以後豈不是在民進黨執政期間，所有台灣政府所舉辦或提供經費補助的活動，一律都會被大陸打成台獨？

現在台灣影視產業幾乎都依賴文化部的補助，拿不到輔導金，幾乎就拍不成，如果獲補助的作品不能登陸，兩岸影視交流便形同中斷，這對兩岸關係的理性發展與正面融合絕對不是好事。

顯然大陸官方對此事件事前並不知情，非常有可能是地方單位或陸媒基於「寧左勿右」的心態，搶表功而看到黑影就開槍。但這種將台獨帽子亂扣，甚至無限上綱的粗糙作法，不但打不到真正的敵人，還只會把可能的朋友越打越遠。

周子瑜事件殷鑑不遠，曾幾何時，有些部門卻仍學不到教訓。不要沒必要地老逼藝人做政治表態，也不要傷人又傷己，亂扣台獨的帽子。但願林心如事件真的是最後的烏龍。

(中國時報)