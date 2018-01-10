資深媒體人專欄－失靈民主與進階極權

2018年01月10日 04:09 中國時報 黃清龍

為了《勞基法》修正案，藍綠、勞資各方纏鬥不休，博愛特區連日來宛如戰場，拒馬與蛇籠林立、陳抗人士和警察對峙的場面，在凜冽冬雨中顯得更加肅殺。

更感冰涼的或許是人心。不只是《勞基法》，多年來朝野無止境的內鬥，耗損的不僅是社會成本，還有人們對民主的信心；越來越多人在質疑：台灣的民主制度是否失靈了？

都說民主就是不怕麻煩，因為民意第一，政府不能高高在上，要廣聽民意，由下而上。然而台灣的民主已經偏離主權在民的本意，政治人物在野時說一套，執政後做一套，承諾跳票成為常態，選民手上神聖的選票，淪為只是用來教訓政客的周期性宣洩工具而已。

表面上看，台灣3次政黨輪替稱得上是主權在民的國家。然而台灣好不容易結束一元體制，卻在省籍對立與藍綠對抗下，遲遲無法建立公共領域的多元性，更在媒體的嗜血和名嘴的渲染下，成為一個無共識無交集的社會。

面對如此分裂的社會，政治領導人理應本著對歷史和未來負責的態度，以團結而非對抗的方式來夯實台灣的民主基礎。然而事實並非如此，自1996年總統大選以來，每位選前耀眼的政治人物，幾乎沒有例外地在當選後光環快速褪盡。內耗無從止血，政經一再空轉，台灣民主化30年，換來的竟是郭台銘的質疑：民主能夠當飯吃嗎？

相對於台灣的民主失靈，對岸則是益發展現威權體制的優勢，讓台灣人民在統獨的糾葛之外，對民主的態度也出現兩難：到底是威權有序好還是民主紊亂好？價值理性與工具理性的拔河，正深深困擾著此刻的台灣社會！

然而台灣要學大陸嗎？十九大過後的大陸，儼然已進入極權2.0時代，教育上強化意識形態工作，連小學生都不放過，確保從小到大跟著黨走；宗教上堅持黨管教會，要花5年時間把外來宗教中國化；宣傳上加強黨的主旋律，封鎖VPN不許翻牆，網織之密到了連一向抨擊自由主義不遺餘力的鷹派官媒《環球時報》總編輯，都忍不住發文炮轟政府壓制資訊自由。

今天的大陸早已不是教條式的極權主義社會，而是進階後的威權主義國度。在大數據、雲計算、物聯網等科技助威下，人們的食衣住行育樂，都在建構「社會信用體系」下被蒐集、記錄並數字化管理。《1984》名句「Big brother is watching you」（老大哥正看著你）已經成為事實，但其影響遠超過單純的監視，而是以公益為名無遠弗屆的控制。

一個民主失靈的台灣遇到一個威權進階的大陸，衝擊的不只是台灣如何面對挑戰，也不只是兩岸最終如何解決的問題，而是中國人的未來願景在哪裡。國學大師南懷瑾曾說，「21世紀是要以中華文化的精神，來融合共產主義的理想、社會主義的福利，以及資本主義方法的時代。」此刻，南大師的理想顯得渺不可及。

忽然想起經國先生，再過幾天就是他逝世30周年紀念日。這位曾領導國民黨一黨執政、曾帶領台灣躍居亞洲四小龍之首，並在生命最後為台灣的民主與兩岸關係揮出大棒的政治家，如果他還在世，將會如何看待台灣今天的民主困境？他又如何看待兩岸的未來？

(中國時報)