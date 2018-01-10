李大維也是抓耙仔嗎

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中國時報
林清強

黨產會前年凍結國民黨在永豐銀行帳戶、9張台銀支票共8億餘元資產，國民黨近日向黨產會申請許可，要動用永豐銀行帳戶1600萬元支付中山獎學金；但黨產會質疑國民黨過去以中山獎學金資助海外留學生從事「抓耙仔」工作，不同意國民黨申請。

報載，未具名的黨產會委員強調，「從美國官方檔案及史料顯示，中山獎學金非單純的留學獎學金，背後是有政治色彩的『抓耙仔』任務，黨產會成立宗旨是處理黨產及轉型正義，怎可能同意動用不當黨產支付中山獎學金，變相贊同國民黨以前不公不義行為。」如果，這是黨產會對國民黨的申請打回票的原因，非但不具說服力，更妨害了所有曾獲中山獎學金者的名譽。

首先，民主法治國家對任何人的指控，都必須握有確實證據，否則不可輕易指控他人。

曾獲中山獎學金的國民黨員，都是經考選通過獲得國民黨的資助才能出國深造，這對經濟狀況不佳的青年學生，可謂有如大旱之甘霖。而得到獎學金的學生們在海外讀書之餘，有否從事「密搜黨外異議分子黑名單」的工作，迄今仍無任何確切證據。即使有人指稱「據美國參議院外交關係委員會1979年的一份報告，美國中情局估計有45名國民黨高級特務官員在美活動，其中包含9人在美國校園……」也僅止於聽聞與傳說，若有，多年來為何不見美國採取法律行動逮捕我方特務？也未見美方公布我方「職業學生」名單？可見，這根本就是臆測之詞。

其次，除馬英九、胡志強、陸以正等國民黨籍人士之外，包括許信良、張俊宏兩位民進黨大老，都曾獲中山獎學金出國留學，設若黨產會所謂的中山獎學金是資助海外留學的「抓耙仔」，那許信良與張俊宏難道不都是「抓耙仔」？而外交部長李大維亦是中山獎學金得主，依照黨產會的邏輯，李大維同樣也是「抓耙仔」？這不是很諷刺嗎？

如果黨產會真的掌握了中山獎學金得主在美國擔任抓耙仔的確實證據，那就公布名單，讓國人知道是哪些人從事誣陷他人的勾當，當事人並應公開向國人與被害人致歉；而如果拿不出證據就停止這種抹黑、栽贓的動作，並且應該立即同意國民黨動支這筆發放獎學金的款項，畢竟，對於家境欠佳的年輕學子，中山獎學金是他們出國圓夢的憑藉，黨產會不能因為要追殺國民黨而剝奪了無辜年輕人留學的機會。

信口開河汙衊他人不是轉型正義，反而是不公不義，黨產會別以荒謬的理由，就一竿子打翻了所有中山獎學金的得獎人。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)

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