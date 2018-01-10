小英為時力搭作秀舞台

2018年01月10日 04:09 中國時報 黎家維

《勞基法》一修造成政府與勞資三輸，再修又引爆勞團激烈抗爭，重創蔡政府聲望。速戰速決、盡快結束戰場止血，已成為蔡政府最高指導原則。而時代力量在罷昌案後，亟欲在低迷聲勢中找到奮起的著力點，此時《勞基法》正如汪洋中的一根浮木，即將滅頂的時力當然死命抓著這難得的「歷史機遇」。但儘管時力想藉此作秀，恐怕還欠「東風」。若少了蔡政府的強勢，時力自己還搭不起這政治大秀的舞台。

時力的劇本，《勞基法》必須火車對撞。所以在淒風苦雨下進行府前絕食抗爭，拒絕摸頭，等待被警方強制驅離；回到立法院又站在道德高點拒絕協商，這一切都是火車對撞腳本下的必然。就算蔡政府苦口婆心，恐怕也是枉然。

但是對於吃慣重口味的台灣民眾，這種劇情恐怕還太過老哏與無味，而蔡政府又適時為時力提供了「以小抗大」的戲劇張力與「灑狗血」的悲情訴求；而連日的大雨與寒流，更恰好為時力增添了些許「慷慨赴義」的悲壯。

蔡政府速戰速決的豪語，暴露了自己的底線，而時力就是掌握蔡政府急切的時間底線，才能夠堅持「負隅頑抗」，讓衝突對撞戲碼成真。如果蔡政府不昭告天下，《勞基法》必須在此次會議完成三讀，時力哪有「打蛇隨棍上」的機會？

行政院對自己的版本堅不退讓，深怕稍有差池，會影響既定的「立法進度」；民進黨團也是小心翼翼配合辦理，一樣怕「貽誤戎機」而遭「英皇」責備。如果《勞基法》修法尚無共識，為何不能再用多一些時間協商來尋求共識？為何非得硬闖？說穿了，還是政治考量。為了快速止血，對不同聲音視而不見，甚至與昔日盟友反目成仇；為了農曆過年前後的內閣改組營造新氣象，不惜讓立法院再一次成為橡皮圖章，讓國會自主不斷被打臉。

民進黨完全執政才1年半，這種霸道立法的情景卻不斷上演。為政治目的，透過臨時會強渡關山通過爭議法案，早不是第一次。2016年7月即召開臨時會，採「不斷電表決」，強勢通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》；2017年7、8月間，更創下連開3次臨時會的紀錄，通過《前瞻基礎建設特別條例》與《特別預算》，幫即將上任的賴揆鋪路，掃除障礙。如今轉眼不到半年，使命必達的國會多數，又為了幫蔡政府止血，再次召開臨時會拆除炸彈。食髓知味的民進黨政府，未來只怕還會有一次又一次強渡關山的臨時會。

大綠堅持速決，小綠執意衝突，民眾早已分不清這到底是魚水相幫的互唱雙簧，還是大綠小綠互槓，分道揚鑣的分手戲碼，但可以確定的是，《勞基法》的內容在政治盤算之下，連配角都沾不上邊！

（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)