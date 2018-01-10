我見我思－拒馬囚牢裡的總統

2018年01月10日 04:09 中國時報 賴祥蔚

蔡總統為何神隱？這是許多政治觀察者最近感到好奇的議題。

說神隱，蔡英文總統一定不以為然。去年被質疑神隱時，蔡總統曾經對黨內同志澄清說自己沒有一天是神隱的。言下之意，當然是蔡總統自認為忙於國事、日理萬機，只是旁人不察而已

說總統神隱，當然不是說蔡英文總統完全都不露臉或都沒做事，而是蔡總統公開面對群眾以及發表談話的頻率太低，如今更把自己關在拒馬囚牢之內。

台大政治系教授石之瑜曾指出，蔡英文講話很少用「我」字，反映極度謹慎的個性，是面對不友善環境的保護措施。筆者曾撰文呼應，認為她在政見發表會多次低頭看稿，也是因為極度謹慎，非常在意整體表現，寧可步步為營。

果真如此，那麼現在不愛公開講話的神隱作為是不是這種心態的更進一步呢？

日前在一個成員包括多名意見領袖的群組之中，就有法學教授指出，蔡英文總統以前不是這樣的，當時擔任學者的她，反應之快之犀利，少有人及，也因此被拔擢進入政壇。蔡英文在擔任陸委會主委時，口才一樣很好，也很有自信，很多立委都被她駁得啞口無言。

如果蔡總統過去口才很好，辯才無礙，為什麼現在當了總統反而慢慢神隱？令人好奇。

群組中有專家指出，蔡總統可能因為對現在職務帶來的許多繁文縟節和背後的身分意涵感到拘束和心理抵觸，所以原本流利的口頭表達和其他外顯行為也受到干擾。

另一位專家認為，蔡英文總統過去在公開場合中有一次明顯敗陣，就是2010年在跟馬英九總統針對ECFA辯論時，當時主要媒體的民調都是馬英九的表現遙遙領先蔡英文。差不多從這個時間點開始，蔡英文的公開談話就越來越嚴謹，如今更是能不說話就不公開說話。ECFA辯論是蔡英文對自己公開談話信心動搖的轉捩點嗎？

群組也有專家認為，蔡英文總統執政後，變成被檢驗的統治者，尤其上任1年以後，表現不如預期，新聞媒體及網路酸民幾乎天天罵、事事罵。既然如此，蔡總統當然不喜歡在「敵意環境」下，暴露自己讓人謾罵。

值得思考的是：總統接下來該怎麼辦？以總統自尊，當然不必上駟應付下駟，但是神隱更不利於化解社會疑慮。群組中的一位媒體人就認為，上駟有技巧地調戲、教訓下駟，也是權威和格局的展現。但是蔡總統似乎沒有心思去做。政治領袖要能忍辱負重，也要避免自取其辱。面對不友善的環境，總統如果操作正確，其實不必如此委屈。

民意如流水，環境難免不友善，總統絕不能退守拒馬。期盼總統展現智慧，積極溝通，千萬不要讓台北變成了拒馬共和國。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)