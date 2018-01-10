馬千惠變身女總裁旺收視

馬千惠外型亮眼，當起嚴肅政論節目主持人氣場絲毫不輸人。

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中國時報
報導
馬千惠為節目下不少心思，以淺顯易懂方式讓觀眾了解國際情勢。
馬千惠坐上董事長的位置，氣勢彷彿霸氣女總裁。

中視《兩岸一定旺關鍵2018》節目每周一至周五晚間10點播出。節目議題包羅萬象，談論與上班族息息相關的低薪及過勞等時事話題，成功吸引觀眾，收視亮眼。

主持人馬千惠主持政論節目，尺度的拿捏非常自律。她透露自己私下說話雖毒舌，但主持政論節目的用字遣詞卻相當嚴謹，笑說：「其實已習慣寧可保守一點，也會提醒自己不要口無遮攔。」

她2010年當花博發言人時曾受訓過，且她上綜藝節目分享主播生活時，都怕一時口快爆料太多，歷練之後讓她的個性收斂不少，「我入行已10多年，主播連髮型都有要求，已經習慣。」

節目收視飆升

快人快語的她對於綜藝路線，目前則尚無打算，走新聞行業是因著她對政治及時事議題的熱忱，也認為這是在做對社會有益的事，抱持著真理應該讓更多人知道，所以她仍選擇在新聞領域繼續努力。

節目日前借用旺旺集團董事長蔡衍明的辦公室拍攝宣傳影片，馬千惠笑說：「覺得很有王者氣勢，同事說拍起來很像女總裁，覺得一定旺！」，而這也成為好兆頭，節目開播後收視數字持續攀升，成為中視平日晚上時段的主力節目。

網友讚膚質好

節目將力邀資深黨政人員，及青年參政軍、各行各業的專家，一起加入討論，增添節目的專業度。今年進入選舉年，也激起她身為新聞人的鬥志，每天和節目團隊開會，討論觀眾感興趣的議題，甚至一有靈感大家就開視訊互通，只為使節目內容更貼近社會脈動，成為大家看政論節目的首選。

她生日1月21日即將到來，問到如何慶生，她說每天的生活重心都在工作上，完全沒時間想；一有空也會上網看網友評論，作為節目改進的意見。如此不眠不休，還是有網友稱讚她皮膚好、人漂亮，她自曝其實完全沒有特別保養，每天就是洗臉、卸妝。

(中國時報)

視方大同為神 王詩安乖乖聽話

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