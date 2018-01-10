視方大同為神 王詩安乖乖聽話

2018年01月10日 04:09 中國時報 許雅淳 報導

王詩安曾擔任方大同〈千紙鶴〉MV女主角。（資料照片）

「金曲歌王」方大同、王詩安9日出席記者會，他創立音樂品牌「賦音樂」後簽下王詩安，她坦言，方大同是像神一般的偶像，從專輯《愛愛愛》就是死忠歌迷，一同合作後，覺得他是很嚴肅的人，工作上遇到意見不合的地方，總是會被他說服，直說：「最後都是聽老闆的話。」

兩人近來皆推出新作，王詩安為新專輯《詩》籌備1年半，表示2017年很少出門，每天穿睡衣在家創作音樂、開會，感嘆「沒時間談戀愛」，被問及公司是否有下禁愛令？方大同說：「沒這麼嚴，想談戀愛當然可以。」2人同樣吃素，加上興趣、音樂風格都相當合，被歌迷稱為「同詩CP」，是否會擦出愛的火花，他打趣說：「我會鼓勵她多寫歌、多創作就好。」

方大同出童書

她曾擔任方大同〈千紙鶴〉、〈BB88〉等3支MV女主角，憶起當時碰面，她笑說「我超害羞、臉紅」，僅簡單打招呼，有一次他主動開口跟她交談，竟是問：「早餐吃了嗎？」直到她去年定居香港後，2人常討論音樂才變熟識，她形容「拍〈BB88〉時，導演要我拿枕頭砸他，用力砸他的臉，工作人員說他嘴巴都吃到羽毛了。

方大同繼成立「賦音樂」後，又創立「賦教育文化」，跨界推出童書「艾美夢遊兒童系列圖畫小說」搭配新單曲〈捉個夢〉。受到從事兒童教育工作的母親影響，他從4年前開始籌備童書繪本，用新的方式把音樂跟圖書結合，打算1年出3本，預計10年將出30本，工作繁忙的他，坦言「沒有一個藝人是能純粹做一件事的」，一定會延續母親當年的教育理念。

(中國時報)