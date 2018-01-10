林辰唏下雨不穿雨衣

林辰唏與搖滾樂手們一起拍電影，戲外也學到不少搖滾文化。

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中國時報
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林辰唏主演的國片《搖滾樂殺人事件》去年殺青，電影劇組、演員有許多搖滾樂手，董事長樂團貝斯手林大鈞就擔任電影監製，林辰唏藉著拍電影了解搖滾，聽林大鈞分享1990年代的搖滾文化，其中最有趣的是「搖滾10大守則」，每一條都很無厘頭，第1條是下雨不穿雨衣、第2條是看電影不排隊買票、第3條騎車不戴安全帽等等。

林大鈞透露，最初因為預算不夠，林辰唏並不在演員名單裡面，沒想到她看過劇本竟樂意降價接演，劇情中她扮演一位女學生，後來接觸搖滾樂而改變人生，從清湯掛麵的造型搖身一變成為穿皮衣、破褲加上鉚釘的搖滾迷妹，最終還有跨越20歲，演出40歲的自己，3種型態的演出挑戰她「變身」功力。

準備工作花2年

電影劇情部分取材自真實事件，特別的是，因為啟用許多樂手當演員，劇組更加著重電影原聲帶，有計畫幫林辰唏打造一首歌，除了能看見她化身搖滾妹，也有機會聽她在原聲帶飆歌。

電影拍攝16天速決，但是前前後後準備工作時間花了2年，至於搖滾樂如何連結殺人命案，林大鈞透露：「電影拍主角們的樂團參加比賽，翻唱一組樂團的歌，該樂團暴紅後突然又消失，主角們因此發掘一段不為人知的命案。」

他解釋這樣的事件很寫實，樂手因故死亡、樂團解散，都有真實案例。《搖滾樂殺人事件》預計今年底上映。

(中國時報)

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