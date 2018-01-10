疑同行相忌內鬥 林心如染獨

林心如（左）、張睿軒主演的《我的男孩》尚不知何時能在騰訊復播。

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中國時報
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林心如製作、主演的《我的男孩》遭惡意貼台獨標籤，無辜被廣東廣電下令從騰訊下架，新聞延燒數日，8日已疑似出現轉機，當初原始舉報貼文消失不見。關於林心如何以遭舉報，台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝推論，可能是投資方有糾紛，或是影藝同行相忌等原因造成，也不排除可能是台灣人自己鬥自己人。

林錫輝長期從事兩岸影視交流，與不少大陸同行也熟識，他說，近日圈內人討論這件事時分析，認為針對性非常強，因為就連業界同行都不一定了解文化部補助細節，一個大陸網友怎可能這麼清楚，認為可能是台灣有心人提供資料給大陸相關人士，刻意「抹獨」林心如。

至於《我的男孩》被下架後是否會出現復播轉機？林錫輝表示，這分兩面向，戲劇方面的主管機關是廣電總局，但廣電總局主要是針對作品內容審查；至於對人的審查方面是否涉台獨，總局會尊重對台辦的意見，相信對台辦查證後，會再匯報給總局，目前應該不會那麼快有進度。

別變周子瑜第二

前立委邱毅也說，很多檢舉別人是「台獨」，目的在報私怨，為了商業策略；不能隨便貼個標籤就說她是台獨分子要抵制，對兩岸人民情感不好，也與兩岸一家親基本精神背道而馳。

孫文學校校長張亞中在這場「聲援心如、兩岸連心」記者會上也表示，林心如事件，是因為誤解而產生的不幸個案，凸顯兩岸民間存在敵意，他強調，文化交流是兩岸互動延續的命脈，負責人應誠惶誠恐處理，避免重演兩年前「周子瑜事件」。

(中國時報)

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