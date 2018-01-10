詹姆斯法蘭柯被控逼女星口交

詹姆斯法蘭柯（中）主演的《大災難家》在金球獎拿到好成績，本人卻深陷性醜聞疑雲。

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中國時報
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詹姆斯法蘭柯人紅是非多，奪影帝後遭女星起底。（法新社）

詹姆斯法蘭柯（James Franco）在譴責性侵並宣揚女權的本屆金球獎成為新科影帝，但他奪獎當晚就被女星艾麗西蒂（Ally Sheedy）在推特暗指是她離開娛樂圈的主因，接著又有多名女性接連對他進行控訴，女演員禾奧萊帕利（Violet Paley）在推特寫道：「記得那次你在車上把我的頭壓向你暴露的陰莖嗎？」

帕利還爆料，詹姆斯曾邀她17歲的友人到旅館房間，而且還是勾搭未成年的累犯，「那時大家都知道你曾在網路勾搭17歲妹妹的事。」另一名女演員莎拉提卡普蘭（Sarah Tither-Kaplan）則寫道：「你記得幾周前你才叫我全裸拍攝你的兩部電影嗎？價碼是一天100美元（約3100台幣），你說這不算剝削，因為我簽了合約。」她還指詹姆斯找來數十名女性拍攝全裸性愛戲，「你可以給她們不需要裸體就有台詞的角色嗎？」

言行不一很諷刺

卡普蘭並未說明是哪兩部電影，但外界推測其中一部可能為後製中的《The Long Home》。詹姆斯目前沒做任何回應，不過他在金球獎會後派對上受訪時說：「每個人都有責任起身對抗性騷擾，以及改變好萊塢。」現在看來頗為諷刺。

(中國時報)

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