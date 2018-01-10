TOD’S春夏搖曳生姿

2018年01月10日 01:24 中國時報 陳張眾 報導

TOD’S鉚釘裝飾Sella Bag（台北101獨家限定款），7萬7800元。（TOD’S提供）

TOD’S條紋印花豆豆男鞋，1萬8300元。（TOD’S提供）

TOD’S蛇皮拼接Gommino Bag，價格未定。（TOD’S提供）

TOD’S流蘇裝飾繞帶涼鞋，2萬4000元。（TOD’S提供）

TOD’S 2018春夏系列配件展現義式瀟灑風範，女模穿丹寧Double T豆豆鞋2萬2200元、拿撞色拼接Gommino Bag 6萬6700元；男模穿皮革logo裝飾繫帶豆豆鞋2萬3100元、拿豆豆腳印Script手提包5萬2500元。（羅永銘攝）

TOD’S流蘇綴飾豆豆穆勒鞋，2萬1400元。（TOD’S提供）

伴著細雨、氣溫陡降的冬日，義大利精品TOD'S卻於昨（9）日品牌2018春夏系列以義式優閒生活為主軸，將其引以為傲的皮革工藝，染上粉紅、檸檬黃和寶藍等柔和色彩，擁抱純粹的自然美學。

全新釦環及鉚釘細節耍俏

女士藉配件優遊度假風情，流蘇元素為其畫龍點睛，經典款豆豆鞋鞋緣包覆長版皮革流蘇，涼鞋、穆勒踩腳鞋腳背上亦有飾片妝點，於行走間創造出搖曳生姿的輕盈律動；包款除延續受歡迎的Double T馬鞍包外，更透過全新的TOD’S字樣金屬釦環及鉚釘細節，凸顯出系列摩登俏皮個性。不管是Wave家族延伸出的後背包款，還是小巧可愛的Gommino Bag，均為新作注入年輕氣息。

男士配件則遊走紳士與商務休閒主義之間，代表性Double T與繫帶豆豆鞋紛紛一改內斂個性，透過刷舊丹寧布料、條紋圖案及機能布料異材質拼接鋪陳春夏海洋風情；翻玩logo同樣是本季重點之一，更以豆豆鞋上的塗鴉字母，或休閒鞋上的T型皮革穿孔設計重複出現，為整體增添些許率性；經典Script Bag亦重新回歸，撞色油邊處理及包身橡膠豆豆鞋底形狀裝飾，寓意大膽優雅格調。

推期間限定店與獨家系列

為彰顯義式皮革工藝，TOD’S特自本月11日起至月底前於101購物中心松智路入口推出Sella Pop Up期間限定店，並趁機推出獨家鉚釘Sella Bag限定系列，串起品牌Sella包款與馬鞍主題的連結。

(中國時報)