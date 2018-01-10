CES2018焦點產品AI機器人

Sony Xperia XA2 Ultra，勁夜黑、暗夜藍、神祕銀、日落金4色，1萬4990元。（Sony提供）

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中國時報
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Panasonic傳聞中的GH5s相機終於正式曝光，將以單機2499美元上市。（法新社）
三星新一代的Family Hub電子冰箱再次獲得2018 CES最佳創新獎肯定。（美聯社）
LG一口氣發表了3款專為飯店、機場及超市的全新商務用機器人，包括「Serving Robot」、「Porter Robot」及「Shopping Cart Robot」。（法新社）
LG一口氣發表了3款專為飯店、機場及超市的全新商務用機器人，包括「Serving Robot」、「Porter Robot」及「Shopping Cart Robot」。（法新社）
Sony執行長平井一夫宣布機器狗「Sony aibo」正式回歸，並將於明（11日）正式推出，售價為19萬8000日圓（約新台幣5萬2000元）。（路透）

今年CES消費電子展包括三星、Sony、LG、Panasonic等知名品牌都發表AI語音控制技術，也展示各式運用AI技術的硬體設備，當中還有趣味十足的機器人示範，揭開AI人工智慧走進人們日常生活的序幕。

2018 CES記者會上要數吸睛商品，當然少不了各式各樣的AI人工智慧機器人，Sony執行長平井一夫就在活動中抱起可愛的「Sony aibo」，宣布機器狗正式回歸，更說「這只是個開始。」，意味著未來將有更多機器人的發展，而aibo導入深度學習的AI系統，會從與使用者互動中學習各種反應，為孤單且忙碌的現代人帶來如真實寵物般的陪伴。

LG推3款商用機器人

LG今年再一口氣發表3款專為飯店、機場及超市的全新商務用機器人，全以實用面設計，像是「Serving Robot」就可更快捷提供送餐服務、「Porter Robot」則是負責行李運送的機器人、「Shopping Cart Robot」可提供消費者掃碼檢視產品價格、查看完整購物清單，還會引導消費者前往所需產品的位置，節省人力之餘，也為消費者帶來新的科技化體驗。

三星宣布品牌未來規劃及走向，將以今年主流的物聯網及智慧助理為主軸，希望達到所有裝置間能夠無縫接軌，以單一的雲端系統控管以外，更可透過AI語音聲控所帶智慧型裝置，像是其獲得2018 CES最佳創新獎肯定的新一代Family Hub電子冰箱，可聲控及辨別人聲以外，更有幫用戶制定客製化的貼心飲食計畫等智能功能。

GH5s數位相機曝光

Panasonic也公布旗下新電視機將搭載Google Assistant語音助理，令人期待的還有傳聞中的GH5s數位相機終於曝光，感光度最高可達ISO 204800，導入品牌旗下Varicam專業攝影機特有Dual ISO模式，擁有極佳的錄影表現，另搭載支援UHS-II規格的雙記憶卡槽設計，將以單機2499美元上市。

(中國時報)

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