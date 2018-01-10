宏碁華碩電競新品 裡外都有亮點

宏碁Acer Nitro 5電競筆電，搭載AMD Radeon RX560顯示卡與最新AMD Ryzen行動處理器。（宏碁提供）

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中國時報
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華碩全新ROG Strix GL12電競桌機，搭載全新第八代Intel Core i7六核心處理器，內建NVIDIA GeForce GTX1080顯示卡。（華碩提供）

今年電競話題持續燒，電腦大廠繼續推出相關產品以滿足日趨龐大的市場需求；宏碁及華碩不約而同在CES推出專為電競玩家設計的新款筆電及桌機，在兼顧滿足電競迷使用便利及效能需求外，外觀更是下了不少功夫。

宏碁率先推出專為休閒玩家而設計的「Acer Nitro 5 電競筆電」，搭載AMD Radeon RX560顯示卡與最新AMD Ryzen行動處理器，獨家的NitroSense應用軟體可即時監控各項指標以調整冷卻風扇，達到完美運作的效能，而外觀也採用獨特的雷射雕刻工藝，裡外都滿足玩家需求。

華碩除了紀念ROG與世界冠軍電競隊伍「SK telecom T1」締結盟友推出「ROG Strix SKT T1 Hero限定版電競筆電」外，此次還有全新「ROG Strix GL12電競桌機」，搭載全新第八代Intel Core i7六核心處理器，內建NVIDIA GeForce GTX1080顯示卡，機殼正面特殊斜紋的外觀設計，以及可供自訂的Aura Sync同步燈光效果為其商品亮點。

(中國時報)

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