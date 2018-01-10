Vive Pro現身 小米VR來搶戲

2018年01月10日 04:09 中國時報 石欣蒨 報導

HTC Vive Pro配備雙OLED顯示螢幕、內建高階耳機與擴大器，加上符合人體工學的全新設計，將帶來更高級的臨場感。（HTC提供）

CES當然少不了近年努力發展中的VR設備，HTC VIVE在開展前發表「Vive Pro」及「Vive Wireless Adaptor」2款升級版設備，期待能為用戶帶來更實用及方便的體驗；另外，通訊晶片大廠高通的發表會上，臉書旗下VR企業Oculus正式與小米合作，將在中國發布VR設備「Mi VR」。

HTC Vive Pro為全新的升級版頭戴式顯示器，配備雙OLED顯示螢幕，以及清晰的2880 x 1600影像解析度，較目前的Vive提升78%，另外還內建高階耳機與擴大器，讓使用者更有身臨其境的感覺，上市訊息有待公布；另外Vive Wireless Adaptor可為其VR硬體提供真正的無線虛擬實境，採用Intel的WiGig技術，能在無干擾的60GHz頻段運作，預計將在第三季於全球正式開賣。

Oculus此次與小米合作推出的「Mi VR」與「Oculus Go」之間的差異，只在前者將由小米提供軟體，後者為臉書所提供，但同時2款均搭載高通驍龍晶片，也因為其硬體不需與PC或手機連接，因此期待能吸納新的VR族群消費者。

(中國時報)