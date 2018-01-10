網速飆快 遠傳蟬聯冠軍

2018年01月10日 04:09 中國時報 陳大任 報導

遠傳不斷突破自我，平均下載、上傳網速較半年前調查提升逾10％。（遠傳提供）

國際深具公信力公司Ookla旗下SpeedTest網站公布2017年度最新調查結果，遠傳電信為2017年下半年（第3季至第4季）台灣網速最快的電信業者，這也是遠傳在2017上半年獲得此項殊榮後，再度蟬聯冠軍。

影音檔得到大滿足

SpeedTest網站調查數據是經過數百萬筆測試，遠傳電信速度得分41.16，平均下載速度達46 Mbps，高於平均值近1.5倍，而平均上傳速度為18.16 Mbps，平均下載與上傳兩者網速均較該站6個月前公布的數據提升超過10％，最能滿足時下用戶影音檔案快速上傳需求（相關網址：http://www.speedtest.net/awards/tw/carrier/2017）。

Ookla為全球上網測速領導品牌，提供網路使用者最先進的寬頻測試和分析工具，平均每天在全球有數百萬人次使用、測試，國內外媒體進行網路測速評比也大都採用SpeedTest軟體的數據。據SpeedTest網站說明，這份測試調查是透過電信業者所提供的下載速度和上傳速度來評分，正因為報告中的分析是根據消費者實際體驗的網速歸納而成，因此貼近絕大多數用戶的真實感受。

20商圈導入新技術

遠傳表示，為了提供消費者最佳4G上網服務，2015年底取得2600MHz執照即積極建置700MHz、1800MHz與2600MHz的三載波LTE基地台，網速實測數據經多個第三方公正單位高度肯定。遠傳2017年第四季率先於全台包括西門町、台北信義、台中逢甲、東海以及高雄新崛江等全台20大商圈導入LTE-Advanced 4x4 MIMO技術，將網路極速提升至800Mbps，持續邁向1Gbps之LTE先進服務網路，提供用戶最佳的網路使用體驗。

(中國時報)