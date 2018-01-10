陳庭妮 包裹回憶

陳庭妮著一襲性感中空高腰褲現身演繹寶格麗2018春夏包款，還笑稱最愛其如多啦A夢口袋般的容量，背寶格麗Serpenti Pop Heart淨白瑪瑙色小牛皮肩背包約7萬4900元、拿Serpenti Neon火焰珊瑚色小牛皮肩背包約7萬4900元。（羅永銘攝）

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中國時報
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BVLGARI寶格麗Heritage Bvlgari Tatoo淨白瑪瑙色上等斜紋絲巾，約1萬1300元。（寶格麗提供）
BVLGARI寶格麗Divas’ Dream天堂翡翠色小羊皮肩背包，約7萬元。（寶格麗提供）
BVLGARI寶格麗Divas’ Dream紫藤碧玉色蟒蛇皮肩背包，約10萬300元。（寶格麗提供）
BVLGARI寶格麗Serpenti Forever Metallic微風石英色小牛皮肩背包，約7萬2300元。（寶格麗提供）

女星陳庭妮昨（9日）受義大利精品BVLGARI寶格麗之邀，演繹2018春夏「URBAN LOVE都市愛戀」系列，她除了選出本季最愛的Serpenti Pop Heart小白包外，大讚其如多啦A夢口袋夢幻般的大容量。

面對即將到來的情人節，妮妮也大方公布偏好實用性強的禮物，並坦言收過前男友送來不適合自己的包包，已被收在櫃子不常使用，但想到時還會拿出來擦拭，捨不得丟。被問及如此眷戀的原因，她笑笑說：「送包是送回憶。」

如同包包對陳庭妮生命歷程中的重要性，寶格麗亦以最新配件作品翻開全新篇章，品牌以彩寶世家大膽與獨特的設計出發，將奢華皮革工藝引入當代藝術視角，以噴漆塗鴉和霓虹色彩演繹都市街頭風格。

全新Serpenti Pop Heart以暢銷Serpenti Forever包款為基底，包體表面則由兩條150顆金屬蛇形鉚釘圍成愛心，搭配中央琺瑯蛇頭包釦，閃耀永恆愛戀光輝。另款Serpenti Neon改用彎曲蛇身蜿蜒出纏綿意象，微風石英及火焰珊瑚色與包背「FOREVER」字樣均為戀愛增溫。

代表女性優雅氣質的Divas’ Dream系列包款，本季換上圓形鉚釘裝飾細節，高貴中帶著一絲個性。延續顛覆美學精神，Serpenti Forever Graffiti Python、Serpenti Halo Python包款拿蟒蛇皮充當畫布，並手工渲染出獨特花紋；而經16道工序的金屬牛皮材質，則散發招牌雲朵nuvolato效果，亦十分吸睛。

(中國時報)

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