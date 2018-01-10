台生79

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中國時報
袁瓊瓊

小進生氣了，抓住鐵扶梯三兩下爬上去，看見藺虎正在踢台生。小進過去攔，擋在台生面前：「你神經病阿你！」

藺虎啪地打了小進一個重巴掌。他說：「你給我聽好！以後你和馬利都要聽我的話！」說這話時，他體內有強烈的歡樂萌發出來，在全世界爆炸。他到這時候才領悟到父親死了於他的意義是什麼，是權力！他醒覺到原來他是怕父親的。又恨又怕。雖然他早已有能力反抗父親，然而他從來沒起過這種念頭。大約早已形成了制約。然而現在這個懼怕消失了。他覺得自己強大，有力量。他對小進說：「現在這個家，我最大！」

小進不吃他這套。她指著屋頂下頭說：「你下去！」藺虎說：「你下去！」他同樣指著屋頂下面。

小進兇：「你神經病阿你！」她欺近藺虎，聞到了酒味。她說：「你喝醉了？」

藺虎一笑，衝到了小進身後，照著躺在地上的台生就踹。他也不管踹到了哪裡。台生像個蟲似地蜷縮起來，小進尖叫。藺虎感覺到一股熱衝到腦門上，強大的力量。一時有些分不清這是哪個台生。是母親生的那個，還是跟他一般大，小的時候還算挺要好的台生。他用力往台生身上踹下去。台生並不哼，實話說是毫無反應。藺虎忽然害怕起來。不要是把這傢伙給踹死了。

這時小進衝過來往他整個人一撞。（待續）

(中國時報)

我的復活儀式 混世魔王

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