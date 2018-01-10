2018年01月10日 04:09 中國時報 神隱

看著這一切變化，我的心情七上八下，一會兒熱血沸騰，一會兒盪到谷底，一會兒心煩意亂，然而和尚卻自始至終氣定神閒，我知道這都是他的布局。

原來，珠兒便是疏勒國公主，當年食火國大軍壓境，西域諸國無一倖免，疏勒蕞爾小國，不出七日即被攻破，城破前一晚，一支百人鐵騎護衛王室及貴族，準備出逃，國王竟先行倉皇出城，無有任何凝聚軍心的文告，也無任何罪己道歉、他日定當復國的說辭，寒盡民心。

當晚卻有一女童竟夜歌唱，全城軍民知道這是告別之歌，聞之同聲一泣，哭聲震天，連圍城的食火大軍都為之感動。當晚夜唱的女童，正是疏勒國最小的公主。無奈隔日城破，疏勒國民死傷過半，剩餘的或成為奴隸，或四處流浪，有的落草為寇，有的逐水草而居，卻都不再提疏勒國之名，甚至以亡國之奴為恥。惟對當日安慰人心的歌聲，銘感五內，知道那是小公主對疏勒國不捨，以及代父向全國軍民道歉的心聲，真情流露，更勝任何言語。

據聞，這一道遠近馳名、黑白兩道聞之喪膽、山寨中的山寨，其谷主正是當日護送公主出城的禁衛軍統領，無奈在東逃西竄、長途跋涉的過程中，終被亂軍衝散，從此失聯，谷主自責不已，後憑一身武藝，因緣際會成為一寨之主，更因膽識過人及幾次用兵神速而取得山谷險要，之後廣結善緣，邀請各方好漢前來加盟，從此坐擁西域通往中原要道，財源滾滾，聲勢更如日中天，權力之大，可比一境之主。（待續）

(中國時報)