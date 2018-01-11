小英民調新低！滿意僅剩26趴 不滿意高達6成

2018年01月11日 04:09 中國時報 崔慈悌 、 曾薏蘋 中時電子報／ 楊馨 中天新聞／吳奎炎 林嘉源 ／台北報導 中時電子報／中天新聞／吳奎炎／台北報導

勞基法修法爭議，「小綠亂鬥大綠」拖累蔡總統民調，近6成不滿意創史上最高。圖為勞基法修正案通過，綠委高喊口號。（姚志平攝）

圖為時力立委黃國昌府前抗議和女警爆衝突。（本報資料照片）

蔡英文總統施政滿意度趨勢

《勞基法》修法「小綠亂鬥大綠」，加上搜索新黨、M503事件造成兩岸關係緊張，拖累小英，旺旺中時最新民調，民眾對於蔡英文總統的施政表現，近6成表示不滿意，支持度僅剩26趴，均創下本報調查的新高及最低紀錄，連最支持小英的年輕族群都高達6成5不滿意，高學歷者甚至逾7成不滿意。

短時間二度修法 蔡向國人道歉

蔡英文總統昨在民進黨中執會表示，這麼短的時間，二度修改《勞基法》，造成社會不安，身為執政團隊的領導者，「我要向國人同胞，表達誠摯歉意。也感謝修法期間，辛苦的警察同仁」。

由於日前搜索新黨王炳忠及M503航線等一連串事件，升高兩岸關係緊張程度。時代力量5日又祭出大動作抗議修改《勞基法》，先反鎖立法院議場失敗，再夜宿總統府前大鬧凱道，衝擊蔡英文民調。

根據旺旺中時民調中心今年1月6日所做民調，對蔡總統的施政表現，僅26％受訪者表示滿意，不滿意者高達59.9％，另有14.2％不願表態。

高學歷者最不滿 年輕族群失望

若與蔡英文上任以來歷次民調比較，105年5月20日小英就職時高達52.5％民眾表示滿意，不滿意者僅5.9％。此後每下愈況，就職百日，表示滿意者跌到41.4％，但仍較不滿意的40.4％還高；去年就職周年，滿意者大跌到28％，不滿意者高達54.3％，不滿意的民眾已大幅超越滿意者。

行政院長賴清德上任後，一度將蔡英文施政滿意度拉抬到28.9％，表示不滿意民眾也降為50.1％，但在時力一陣大亂鬥後，此次調查，小英滿意度相較於就職時幾乎腰斬，不滿意者更達10倍。

從年齡來看，除了60歲以上民眾對小英不滿意者為47.1％，未達5成外，其他各族群不滿意者都在6成以上，最不滿意的是40歲至49歲青壯族群，有67.4％表示不滿意，其次是過去最支持小英的20歲至29歲年輕族群，有65％的人不滿意，高學歷者則是最不滿的一群，有70.1％表示對小英的表現不滿意。

值得注意的是，從北到南，甚至在南台灣的綠營鐵票區，不滿意蔡英文施政表現的都有5成以上，桃竹苗地區不滿意度達65.3％，宜花東金馬更達66.3％。這份民調有效樣本為1013人，在95％信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點。

(中國時報)