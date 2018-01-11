台海情勢再添變數！眾院通過台旅法 美總統可訪台

2018年01月11日 04:09 中國時報 江靜玲 、 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國聯邦眾議院9日通過2項涉台法案，包括鼓勵美台「所有層級」官員互訪的《台灣旅行法》（HR 535），以及協助台灣在世界衛生組織取得觀察員身分的法案（HR3320）。眾院外交委員會主席羅伊斯表示，一天內通過2項友台法案，象徵美國對台灣表達堅定支持。大陸官方《環球時報》指出，美眾院通過的《台灣旅行法》是「摧毀台灣法」，一旦落實，將幫助大陸下決心解決台灣問題，台海局勢從此進入新的階段。

具有法律拘束力的《台旅法》內容指出，「自《台灣關係法》制定後，由於美國自身對於台決策高層訪美的自我設限，美台始終缺乏有效溝通，明顯阻礙了雙方關係的發展」，故「應當促進美台間所有層級的互訪」。

《台旅法》規定，允許台灣官員在受尊重的狀況下入境美國，與美對口官員會面，包括國務院與國防部官員；鼓勵駐美台北經濟文化代表處及其他台灣在美設立的功能性機構從事相關業務。

我正副總統、閣揆可訪華府

眾院提案人夏波在表決前強調，「美國能做的最重要改變就是允許台灣總統訪問華盛頓。現有限制不僅是種侮辱、也有反效果，它們已經過時，是時候改變了」。羅伊斯也表示：「我們應該歡迎台灣高層官員來訪。台灣值得更多關注，我們必須與我們的盟友-台灣建立更強韌的連結」。該法案於去年1月13日由共和黨眾議員夏波、薛爾曼和羅伊斯共同提出，共獲80名議員連署。民主黨參議員魯比歐也於去年5月4日提出參院版《台旅法》，目前共有7位參議員連署。

自1979年美台斷交後，台灣正副總統、行政院長、外交部長和國防部長就無法前往華府訪問，美官員訪台時也會避開敏感的國防、外交，以商務、教育交流為主。《台旅法》可望解除上述限制，但美方行政部門後續執行方式也至為關鍵。

協助台灣取得WHO觀察員

《台旅法》過關後，眾院又接著通過另項友台法案。該項由眾院外交委員會亞太小組主席約霍提出的法案指，台灣自2009年開始以觀察員身分參加世衛大會，但2016年蔡總統上任後，世衛大會邀請函遲到，去年更是完全未獲邀請。因此該法案要求，國務卿應支持並協助台灣參與世衛大會，若台灣未獲邀出席，國務卿須報告說明。

上述2項法案還需經參院通過、協商並統合後，交由川普總統簽字，方可正式生效。參與國會遊說的華盛頓台灣人公共事務會（FAPA）會長陳正義表示，《台旅法》在眾院無異議通過是一個重要里程碑；接下來FAPA將會向參議院倡議，盡全力確保《台旅法》盡快在參院通過。

(中國時報)