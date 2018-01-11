加班換補休 當年度須結清

2018年01月11日 04:09 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

立法院臨時會10日三讀通過《勞基法》修正案，3月1日起實施，勞工的休息日加班費、每月加班上限等都有所改變。（王英豪攝）

勞動部因應《勞基法》新制四大作為

立法院昨（10）日三讀通過《勞基法》修正草案，勞動部提出3月1日全面上路、要求事業單位限期成立勞資會議、交通運輸業和醫療院所實施專案勞檢、建置線上備查系統等4大原則因應。針對外界爭議最大的加班換補休，勞動部長林美珠表示，為落實周休二日，未來研擬施行細則時，將規定加班補休得在年度結清，當年度補休沒休完，雇主就要發加班費給員工。

勞長現身否認請辭

勞動部昨在立法院三讀法案後，隨即召開記者會說明因應細則，林美珠並對外界傳言將於修法完成後請辭一事表示，直到今天都還和大家一起打拚，未來也會繼續努力，否認請辭。

林美珠說，勞動部針對新法提出4大原則：一，新法3月1日全面上路，不再有蜜月期，把關機制也會於上路前完備；二，中央部會所屬國營事業單位和所轄產業園區如加工區、科學園區等，優先輔導勞資會議運作，發出限期成立勞資會議的「催設函」；三，國公營交通運輸業、採輪班制的醫療院所優先實施專案勞檢，四，建置線上備查系統，供地方政府完成備查。

針對輪班間隔從11小時縮短至8小時，7休1鬆綁為14休2，勞動部指出，輪班間隔縮短只允許工作特性、特殊原因，並要求附加實施條件或期限；放寬7休1則必須符合年節、紀念日等時間特殊、海上或高山等地點特殊、國外或表演等性質特殊、非經常性活動等4類特定情況，經中央目的事業主管機關同意，勞動部公告指定行業才能放寬。

補休未完需發工資

林美珠表示，上周五行政院已邀集各部會初步盤點行業需求，如衛福部認為醫療保健人員不應有彈性，但常於假日舉辦活動的社福機構可能會有需求，交通部也提出，配合年節或世大運、花博等政府機關活動，交通運輸需要彈性；至於到底有哪些行業需要放寬，3月1日母法上路後再行公告。

此次修法，民進黨團新增第32條之1，勞工加班費依工作時數1比1換補休，學者擔憂勞工加班費成泡影，勞動部強調，補休必須由勞工提出，且1比1是最低標準，未來研擬在施行細則中作出規範，要求補休比照特休假年度終結，未休完要折換成加班費。

林美珠提醒，依《勞基法》規定，勞工因健康拒絕加班，雇主若仍強制工作，恐犯下刑罰，未來也會對過勞認定標準重新檢討。勞動部職業安全衛生署長鄒子廉強調，去年勞檢共達2萬多場次，裁罰近2億元，新法上路後會繼續進行勞檢。

(中國時報)