蔣萬安批原案遭民進黨扭曲

2018年01月11日 04:09 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨立委蔣萬安日前在《勞基法》協商時提出32-1條修法，原是為解決勞工經常加班被換補休，但卻「休不完也拿不到加班費」的現象。未料民進黨團最後三讀通過的版本卻曲解他的提案，讓他氣到痛批民進黨可惡至極，無視他的警告，硬要通過「修惡版」，而且還到處造謠抹黑。

蔣萬安表示，長期以來勞工加班後，加班費都「被迫」換補休，累積一大堆補休時數後，雇主再以各種藉口讓勞工休不完，形成雇主不用付加班費的大漏洞。因此，「加班換補休」法制化一直是勞工爭取多年的修法方向，早在立法院上個會期他就提案，以防堵對勞工極為不利的漏洞。

他說，他提案有三個重點：第一，原則是勞工加班必須給加班費；第二，例外經勞工同意得換補休，補休時數依照加班費率「加成」計算；第三，年度終了或契約終止，未休完時數須換回加班費發給勞工。

民進黨儘管同意蔣萬安修法方向，最後提出的版本卻將「加成」拿掉改成「1:1」，被外界質疑如此一來以後連加班費都拿不到，當初提議的蔣萬安也意外變成勞團攻擊的標靶。

蔣萬安對此強調，他在院會多次警告民進黨團絕不可讓該修惡版本通過，否則勞工朋友會恨死你們，但民進黨仍維持這次修法一貫的冷血態度，不論在協商或審查過程，不斷狡辯加班時數1:1換補休時數是「方便資方計算」，補休期限由勞資協商是「給予彈性」。

蔣萬安批評，民進黨敢通過如此傷害勞工的版本，就要敢做敢當，修惡版本不僅造成勞工過勞，更宣告「周休二日」、「縮短工時」破功，民進黨和蔡政府要全權負責，現在用任何抹黑造謠想轉移焦點都無法掩飾民進黨踐踏勞工的惡行。

(中國時報)