學者憂休假、工資兩頭空

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中國時報
╱台北報導

《勞基法》新制，勞工加班費恐泡湯！此次《勞基法》，除放寬7休1，輪班間隔可縮短至8小時，每月加班上限54小時外，還加上一條「加班換補休以1比1計算」，學者痛批，此舉恐讓勞工拿不到加班費，與此次立法目的相互違背。

文化大學法律系教授邱駿彥指出，此次修法內容中，其他條文尚有工會或勞資會議把關，唯獨第32-1條加班換補休由勞資自行協商，但個別勞工協商空間有限，實務上恐怕就是雇主放心叫勞工加班，加班費全換成1比1比例的補休，違反了第24條給勞工高額加班費的意義，更與周休二日的目標背離。

邱駿彥提醒，加班費1比1換補休，還可能出現爭議。由於平日加班費與休息日加班費不同，例如勞工總共有20天補休，已經休了10天，剩下的10天加班費到底是以平日計算還是休息日，勞資雙方一定都會主張對自己有利的方法，建議由加班日期先後順序補休，並盡快頒布相關解釋。

不過，台大國發所副教授辛炳隆則有不同看法，他認為過去勞工不想將加班費換成補休，是擔心補休被吃掉，但這次有配套作法，雇主反而會希望勞工趕快補休，避免勞工一次休長假更麻煩，而加班費換補休，也符合希望勞工多休息的立法目標。

但辛炳隆提醒，在鬆綁7休1與輪班間隔可縮短至8小時部分，是以行業別公告而非樣態，實質上恐怕會造成A公司反映底下勞工有此需求，最後勞動部卻是公告放寬甲行業，包含底下A、B、C、D公司都一併被放寬，不可不慎。

(中國時報)

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