醫勞盟發動公投連署

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中國時報
／台北報導

對於新版《勞基法》，醫勞盟感到相當失望，認為修法後將加重醫護人員過勞，昨日臉書發起「勞基法公投」連署，主張刪除《勞基法》第34條第2項但書及第3項文字，首波預定徵求2000份連署提案名單，希望下周能進入複決。

醫勞盟理事長儲寧瑋表示，此次修正比以前更加倒退，尤其輪值間隔經勞資協商最短8小時，但勞資關係不對等下，勞方如何和資方協商，現在護理師已經超時上班，修法後可能讓這個狀況更加惡化。

再者，加班費核實計算及上限放寬，將導致雇主不願增聘人力，儲寧瑋指出，一旦遇到護理人員依法休產假、請育嬰假等，醫院都不必再額外聘請職務代理人，一再要求醫護人員加班、分擔工作，醫護過勞問題只會一再上演，醫療品質勢必下滑。

台灣護理產業工會理事長盧孳艷痛批，修法後加班可用補休來取代加班費，根本是「把護理人員當機器人在用」，當補休可取代加班費，勢必會讓資方肆無忌憚的要求護理師加班，在疫情爆發、業務繁忙期間，只能拚命加班，補休時間也難以自己決定。

台南市產業總工會秘書長黃育德指出，「2018年1月10日，是勞基法死亡的日子」《勞基法》第32條之1的修正，讓以後加班換補休可以1比1計算，勞工再也拿不到加班費，呼籲勞工快把工會組織起來，甚至組成政治力量，才有辦法繼續前進。

除本國勞團外，此次香港勞團也特地派人前往立法院抗議現場聲援，包含社會民主連線，香港職工盟、左翼21等；他們提出4點聲明，包含撤回法案、全面檢討司法機制、停止打壓集會自由、停止限制採訪權利等，呼籲台港兩地工人團結，與資本家抗爭到底。

(中國時報)

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