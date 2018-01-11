2018年01月11日 04:09 中國時報 譚淑珍 、 吳筱雯 、 李麗滿 、 方明 ／台北報導 ／台北報導

立法院三讀通過《勞基法》修正草案，工商團體負責人多持肯定態度，並盼紛擾年餘的爭議、抗爭能就此落幕，全力往前拚經濟。對於新修定的法案版本，工商團體負責人都認為，是比較有彈性，但是，美中仍有不足。

工商協進會理事長林伯豐指出，新修正《勞基法》確實比修法前有彈性，美中不足的是加班工時非企業所期待版本，但至少也提高到54小時，重點是，很多不確定的因素減少了，所以，他還是很肯定、也感謝政府的努力。

林伯豐說，沒有一項政策能夠100％的滿足所有人，既然法已經定了，就依法行政，一切都能就此塵埃落定，全力拚經濟，只要經濟好，企業有獲利，員工就能加薪。

中小企業總會理事長林慧瑛也認為，新修正的版本比較有彈性，她同時提醒140萬家中小企業主，資方沒有勞方也成不了事，進而呼籲企業主，若有賺錢，要幫員工加薪、要對勞工好一點。

商總理事長賴正鎰也說，「雖然不盡滿意，但還可以接受。」可以接受的是，至少比之前有彈性，不盡滿意的是，休息日加班費還是2.66倍計算，還有14休2的特殊行業依然需要勞動部審核才能適用。他認為，根本問題在整部《勞基法》太老舊了，應該要大修，不然也應訂定「服務業專章」。

和碩董事長童子賢表示，先前勞基法被罵「三輸」，要修法又不斷批評，不修法又被罵沒彈性，他認為，修法沒有「簡單的解」，反對修法的人為凸顯訴求、引起社會關注，刻意採用「簡單的解」來反對修法固然無妨，但調查顯示，56％受訪者贊成修成有彈性的《勞基法》，代表《勞基法》朝向彈性修法方向，應該大致符合多數人期待。

(中國時報)