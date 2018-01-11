新聞透視－《勞基法》虛耗兩年 修回國民黨版本

2018年01月11日 04:09 中國時報 朱真楷

《勞基法》修法落幕。然而，昨三讀通過的條文，其實是早在2015年底就該修法解決；結果，當時民進黨在2016選前為討好選民不願碰觸，選後也不把疏漏當回事，終釀星火燎原，讓一例一休淪為「一年兩修」，重傷政府威信與勞資信賴，更讓台灣經濟因不確定的法令，平白折騰2年多。

討好選民 賠上勞資互信

2016年7月，蔡英文接見工總理監事時，針對一例一休爭議說，「沒有不能解決的問題，只有不想解決問題的人」。話說得漂亮，但回過頭看去年9月政府宣布再修《勞基法》前，蔡似乎就是她口中那位「不想解決問題的人」。

因為過去這段時間，《勞基法》雖衍生爭議，但問題核心就是，「政府推動周休二日，卻沒提出對應配套」，因而讓法怎麼修都不對。

馬政府版本 立院不排審

2015年，馬政府修正《勞基法》，準備從2016年元旦起全面實施周休二日，但包括每月加班時數上限從46小時提高到54小時、國定假日天數調整等配套，卻被擺在立院等不到初審。原因說穿了，就是2016總統、立委選舉逼近，民進黨與國民黨為避免得罪勞工，擺明不排審。

未料大選結束後，儘管工總、商總、工商協進會，透過各式管道向新政府表達提升每月加班時數上限的急迫性，但無論綠委提出一例一休的《勞基法》修正草案，還是勞動部推修法內容，明顯仍想擱置企業界期待。

為特定族群 愈補愈大洞

的確，落實周休二日，提升勞工生活品質，是不可逆的世界潮流。但蔡政府從選前到選後，面對《勞基法》修正總過於想討好特定族群，因而顧此失彼欠周全，有理想沒配套，讓《勞基法》被迫一修再修，卻愈補愈大洞。

當初，蔡政府為選舉，對勞工把話說得太滿，如今做修正必招致背棄罵名。然而，當家方知持家難，如果2年前蔡政府就勇於正視問題，負責任地對「落實周休二日」提出完整配套，勞、資、政很可能就不必歷經這段緊張對立，台灣經濟也能少更多負面因子。這段《勞基法》修法慘痛歷程，蔡政府須謹記在心。

(中國時報)