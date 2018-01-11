新聞分析－昨是今非擋修法 藍營自毀籌碼

2018年01月11日 04:09 中國時報 崔慈悌

此次《勞基法》修法，國民黨祭出冗長發言拖延，並痛批民進黨是「過勞死的劊子手」，不過，拿蔡政府兩次修正後版本對照可發現，與2015年底馬政府推動的修法版類似，國民黨應控訴的是民進黨「抄襲」，而不是為選票「昨是今非」。

2015年，馬英九為兌現選前政見，修改《勞基法》，將原本雙周工時84小時降為每周40小時，但要砍掉的7天國定假日被民進黨擋下來，配套彈性工時和加班上限54小時也未能通過。當時馬政府和國民黨團對外表示，配套彈性工時和加班上限規定若無法通過，將使國內產業失去競爭力，對想賺加班費的勞工也不利。

2016年蔡英文上台後，民進黨強力通過「砍7天國定假」和「一例一休」，國民黨痛批缺乏彈性，國民黨籍南投縣長林明溱還開第一槍，強調南投縣觀光業會被一例一休掐死。

時隔1年多，賴清德任閣揆，終於實現國民黨當初願望，調整「一例一休」惡法，不料物換星移，當初站出來要求修法的國民黨，卻反過來擋修法。

從蔡政府這兩次修法後版本看，無論第一次修法砍掉的「7天國定假」，還是這次調整每月加班上限從46小時增加為54小時，都是當初馬政府時代推動的版本，只是多了「每三個月不得超過138小時」的規定。另外，當年未休完的特休假，可積假到明年，及休息日加班工時改核實計算，也是回復馬政府時代規定。

對這樣的修法，國民黨應大肆宣揚自己當年有「先見之明」，痛批民進黨「擾民」，轉一大圈弄得人仰馬翻，最終卻是抄襲國民黨版本。而不是為搶奪昔日綠營的勞工選票，為反對而反對，甚至不惜否認自己過去的版本。

國民黨在歷經多次敗選後，急於想拉攏選民的心情可理解，但只有堅持「大是大非」，國民黨才有希望，一味迎合民粹而「昨是今非」，只會更失去民心。

(中國時報)