過勞立委 睡夢中完成修法

2018年01月11日 04:09 中國時報 鄭舲 、 張理國 、 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德（左）10日獲悉《勞基法》修法通過後，意有所指地說「天氣已轉晴」，並指勞資要像「魚幫水，水幫魚」，經濟才有未來。圖為賴揆出席天下經濟論壇，與和碩董事長童子賢（右）握手致意。（王英豪攝）

圖則為修法過關後，民進黨立院黨團總召柯建銘輕鬆地看了看手表（姚志平攝）。

歷經18小時不斷電審查，《勞基法》修正草案昨晨8時44分三讀通過。行政院長賴清德昨說「天氣已轉晴」，他對修法造成紛亂表達歉意，並指勞資要「魚幫水，水幫魚」合作，經濟才有未來。不過徹夜審查時不少綠委睡成一片，等表決再「起床投票」，氣得藍委大罵「中華民國立委在過勞睡夢中修《勞基法》，是何等諷刺！」

《勞基法》修法重點包括「鬆綁7休1」、「輪班間隔11小時縮為8小時」、「每月加班時數上限46小時上修至54小時」、「加班換補休」、「加班費核實計算」、「特休假可遞延一年」等，新修正條文今年3月1日施行。

《勞基法》原規定勞工7天應有1天休息日及1天例假日，修法後將「7休1」鬆綁改「14休4」，2周內休息日及例假日應至少4天，等同最多可連上12天班。

輪班間隔時數縮短方面，現行法令規定輪班間隔11小時，但未實施，未來因工作特性或特殊原因，雇主經工會或勞資同意後，就能將勞工輪班間隔縮為8小時。同時，修正去年「一例一休」工時計算方式，改成做1算1核實計算。每月加班時數上修至最高54小時，每3個月不得超過138小時。

修法並將「加班換補休」法制化，若補休期限屆滿或工作契約終止，仍未完成補休，可換發工資。另修法明定，特休假於年度終結未休完，經勞資協商後可遞延一年，下一年度或契約終結前仍未休完，雇主應發給工資。

由於時間冗長，昨凌晨12點後有綠委開始趴桌、靠椅背長睡，甚至摺疊躺椅侍候。藍委許毓仁發言痛斥「後面睡覺的全給我起來！」「我們怎是一邊睡覺，一邊修《勞基法》，你當納稅人錢是假的嗎？」藍委江啟臣說，中華民國立法院在睡夢中修《勞基法》，是何等諷刺；藍委林為洲算了一下，台下共25立委睡覺，「睡飽了才起床對我們投反對票，這種修法品質實在令人不解」。

(中國時報)