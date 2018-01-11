林濁水︰蔡政府解決了危機

2018年01月11日 04:09 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

《勞基法》完成三讀，民進黨大老林濁水昨表示，蔡政府是解決了一個危機，把不利局面稍微穩下來。他認為時代力量「有膽缺識」，原本支持者應會動搖，勞團則存在強烈「士大夫心態」，對各產業勞工狀態外行「令人震驚」，呼籲政府從學以致用等方向解決低薪問題。

《勞基法》修法在抗爭中完成三讀，勞團批評這是民進黨最大危機，不過林濁水表示，民調上看，多數勞工都支持修改現行「一例一休」，「政府是解決了一個危機，不是製造危機」。

由於2018地方選舉將登場，外界形容修《勞基法》是賴揆在為蔡政府「拆炸彈」，林濁水認為「的確是如此」，可把局面穩下來。

對時力激進演出，能否拿到勞工票和年輕族群選票？林濁水說，時力只能得到少數激進派勞工支持，但他們又與激進勞團互不信任，和具年輕人吸引力的台北市長柯文哲也鬧翻，所以「這一戰能得到多少支持，是很大問題」，可說「四面楚歌」。

林濁水認為，時力採激進民粹路線卻不謹慎，「民粹」本身是中性的，可具正負兩面，時力訴求直接民權，但推動時沒搞清方向，他們精神領袖對民粹在西方史上的經驗又完全外行，不知如何趨吉避凶，以致窘態百出。

他舉例，時力碰到的第一個大釘子是罷免門檻降低，「那很糗」，這次行動也一樣，大家原認為時力主席黃國昌「有膽有識」，現在看來膽是有，但欠缺識，這下很多支持者應會動搖。

他奉勸勞團人士，「從7天假一路吵到今天一例一休，勞團令人震驚的是，對台灣各產業勞工工作和生活狀態非常外行」，勞團對抗爭很有興趣，卻存在士大夫心態和身段，這問題不解決，勞工條件改善要得到衡平相當的困難。

對賴清德表示政府應推動《勞基法》下階段修法，林濁水呼籲，目前國內工會組織不夠健全，應檢討是否進一步修改工會法；此外，年輕人低薪無法學以致用，90年代廣設大學制度再不改，產業無法升級，勞工失業問題須尋求更徹底改革。

(中國時報)