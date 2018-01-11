新聞幕後－《勞基法》修正案！時力未戰先降 形同自我閹割

立法院9日繼續召開臨時會，處理《勞動基準法》修正草案，經過協商，朝野仍然沒有共識。時代力量立院黨團在議場前舉行記者會，宣布退出協商，立委林昶佐（右起）、黃國昌、高潞．以用、洪慈庸及徐永明五位立委一字排開，對無法阻止政府修勞基法，數度向勞團和人民道歉。（劉宗龍攝）

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中國時報

立院臨時會昨三讀通過《勞基法》修正案，令人困惑的是，從上月初審就堅決反對修法的時代力量，卻在二讀前夕聲稱擋不住執政黨硬輾，決定退出朝野協商及修法程序。只因席次是少數就「未戰先降」，時代力量的做法形同自我閹割，罔顧人民賦予其監督政府的權力。

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在國會運作下，少數服從多數雖是必然，但修法過程並非零和遊戲，而是藉妥協、折衝與談判，為人民謀福利，這也是彰顯政黨價值的機會。縱使執政黨遂行多數暴力，但在野黨仍應積極協商，反映人民心聲，爭取改變。

然而時力在臨時會召開後，先演出「自囚」議場，接著轉戰至凱道府前禁食抗議，蔡總統雖有心溝通，但時力拒不相見，該進議場發言時，又宣布退出。時力號稱捍衛勞權，行為卻自打臉，外界霧裡看花，不禁想問：「你們要的是什麼」？

當朝野立委爆肝在院會中逐條發言、徹夜表決時，時力人在哪裡？他們不循正常體制管道為民發聲，只顧著在臉書發文，痛譙他黨立委「在睡中表決」；請問立委的戰場在議場，不認真行使職權，要選民情何以堪？

時力昨宣示，將盡速完成「國定假日法」及「最低工資法」立法；重新檢視並修訂整部《勞基法》；啟動「最低工資法」公投行動。先是退出修法過程，現又喊聲推動再修法，但立院席次少數現況沒變，時力真心爭勞權，抑或作秀，一切不言可喻。

同樣值得關注的是，隨著九合一選舉倒數，近來更能看出，「大綠」與「小綠」漸行漸遠，衝突日益檯面化，時力不僅在《勞基法》修法搶打執政黨缺失；連日前三讀通過的《促轉條例》、《公投法》，兩黨理念明明相似，時力對民進黨抨擊也不少。

顯然時力深知繼續當民進黨「細漢」，在年底選舉、甚至對黨未來發展恐難突破現狀，唯透過「打著綠旗反綠旗」，攻訐民進黨，做出區隔，吸收對綠失望的支持者，才可能壯大自己。

(中國時報)

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