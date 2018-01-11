新聞透視－《台旅法》挑戰美陸台三方默契！友台利多 美事背後藏風險

2018年01月11日 04:09 中國時報 季節

美國近期友台政策表

繼通過《國防授權法》，容許軍艦訪台後，美國國會又通過《台灣旅行法》，鼓勵美台官員互訪，還指示國務卿協助台灣取得世界衛生組織觀察員身分，這些事情，乍聽象徵了美國與我方關係改善，對我們有利，然而外交事務不能只看雙邊，還要把第三方納入考量，一旦納入後，眼前看似的好事，反而可能帶給我們更多危機和風險。

曾因李訪美 造成台海危機

因為《台灣旅行法》挑戰了長期以來美陸台三方的默契，美國與大陸建交後，基於一中原則，形成了一個默契，不讓我方的正副總統、閣揆、國防部長到華盛頓，後來雖經我方的努力，頂多容許擦邊球，過境加州或夏威夷。而當1995年前總統李登輝踏入美東的康乃爾發表演說後，馬上引發大陸強烈抗議，原本將舉行的第二次辜汪會談推遲，並造成96年台海危機風暴。

之所以總統訪美會讓大陸如此不滿，原因在於總統代表國家，如果美國同意讓台灣的總統正式訪問美國，在大陸看來就等於撕毀了陸美建交三公報。特別是在拒絕九二共識的蔡英文政府執政下，對北京來說將會是創下影響深遠的案例，並且已經構成了啟動反分裂國家法的嚴重程度。

不承認九二 後果更難預料

而且大陸與美國維持的這項默契，並沒有造成一般台灣民眾的不便或困擾，如今我方民眾入境美國，不但早已免簽，甚至可享快速通關，所以如今的《台灣旅行法》，完全無涉普通民眾的權益，而是帶著明顯政治目的的法案。

馬總統執政時期，因為兩岸間有九二共識，在九二共識的一中基礎下，我方元首訪美，還不至於造成一中一台或兩個中國的問題，所以大陸還可以容忍。但如今蔡政府不承認九二共識之下，勢必在台灣海峽引起政治風暴。

1995年時大陸的軍力，跟今日遠不能相比，當時就因為李登輝訪康乃爾引起台海危機，今日的大陸，如果面對類似事情重演，後果會怎樣，恐不容我方輕忽低估。

(中國時報)