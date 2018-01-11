美國會重視台美交流 府表感謝

美國眾議院支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。圖為WHA年會。（摘自WHO官網）

友善列印
中國時報
／台北報導

美國眾議院10日無異議通過《台灣旅行法》與支持台灣參與世界衛生大會(WHA)等兩項友台法案。總統府發言人林鶴明表示，府方表達感謝，預見會有更多各界美方人士來台交流，也呼籲世界衛生組織（WHO）正視各區域國家的共同訴求。

《台灣旅行法》主要在鼓勵台美所有層級的官員能夠互訪。不過該草案仍須待聯邦參議院通過，並由兩院共同協調出版本，送交總統川普簽署後才能成為具約束力的美國法律。

外交部指出，《支持台灣參與WHA法案》強化美國務卿每年就協助台灣參與WHA向國會提出報告的做法；倘台灣未能獲邀出席任何一屆WHA，美國務卿應向國會說明美國行政部門就支持及協助台灣取得WHA觀察員地位所做的政策改善及精進做法。

林鶴明表示，感謝美國國會對於台美交流的重視，也感謝美國國會中許多台灣的友人持續推動該案，促進台美間更加密切的交往。

他說，美國政府近來對台灣採取比以往更友善、更開放的態度，來台的各界重要人士絡繹於途，「我們也預見會有更多各界美方人士來台交流，參加重要活動。」

林鶴明並表示，我方感謝美國國會部門，透過採取立法行動，支持台灣參與國際組織活動。

他說，健康是人權，衛生防疫也沒有國界，我們呼籲WHO應正視台灣作為全球防疫體系一環，正視2300萬台灣人應享有無差別對待之健康權益，以及各區域國家與國際醫衛團體的共同訴求。

(中國時報)

新聞透視－《台旅法》挑戰美陸台… 全球好用護照排行榜 我名列32

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。