美國會重視台美交流 府表感謝

2018年01月11日 04:09 中國時報 崔慈悌 、 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

美國眾議院10日無異議通過《台灣旅行法》與支持台灣參與世界衛生大會(WHA)等兩項友台法案。總統府發言人林鶴明表示，府方表達感謝，預見會有更多各界美方人士來台交流，也呼籲世界衛生組織（WHO）正視各區域國家的共同訴求。

《台灣旅行法》主要在鼓勵台美所有層級的官員能夠互訪。不過該草案仍須待聯邦參議院通過，並由兩院共同協調出版本，送交總統川普簽署後才能成為具約束力的美國法律。

外交部指出，《支持台灣參與WHA法案》強化美國務卿每年就協助台灣參與WHA向國會提出報告的做法；倘台灣未能獲邀出席任何一屆WHA，美國務卿應向國會說明美國行政部門就支持及協助台灣取得WHA觀察員地位所做的政策改善及精進做法。

林鶴明表示，感謝美國國會對於台美交流的重視，也感謝美國國會中許多台灣的友人持續推動該案，促進台美間更加密切的交往。

他說，美國政府近來對台灣採取比以往更友善、更開放的態度，來台的各界重要人士絡繹於途，「我們也預見會有更多各界美方人士來台交流，參加重要活動。」

林鶴明並表示，我方感謝美國國會部門，透過採取立法行動，支持台灣參與國際組織活動。

他說，健康是人權，衛生防疫也沒有國界，我們呼籲WHO應正視台灣作為全球防疫體系一環，正視2300萬台灣人應享有無差別對待之健康權益，以及各區域國家與國際醫衛團體的共同訴求。

(中國時報)