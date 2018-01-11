全球好用護照排行榜 我名列32

中華民國護照名列全球好用護照第32名。圖為民眾在外交部領事事務局領取護照。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

英國國際移民顧問公司「Henley & Partners」9日公布2018年全球簽證自由度指數（Visa Restrictions Index）。在全球218個國家與地區中，可獲177國免簽的德國護照連續第5年居冠，亞洲第一名是新加坡，可免簽進入134國的中華民國護照位居第32名，較去年微幅下降1名。

自2006年起，位於倫敦的Henley & Partners顧問公司每年都會根據國際航空運輸協會（IATA）資料，依照各國公民持護照在全世界趴趴走的自由程度進行排名，該項排名也被公認為最具權威性的好用護照指數。今年的最新排名顯示，新加坡護照以176國免簽排名第2，丹麥、芬蘭、法國、義大利、日本、挪威、瑞典和英國並列第3，各有175國免簽。

美國和南韓以173國免簽排名第5。香港排名第21，有155國，較去年上升1名。中國排名第75，有60國，較去年上升10名，但仍比辛巴威、古巴、烏干達、尚比亞等開發中國家還要低。北韓以39個免簽國排在第95名，世界上旅行自由度吊車尾的3國則分別為阿富汗（24國免簽）、伊拉克（27國免簽）、敘利亞（28國免簽）。

在排行榜中，今年名次上升最多的國家是喬治亞和烏克蘭，這2國去年獲得歐盟免簽後，分別增加了30和32個免簽國，排名上升了15、14位，來到53名及44名。

Henley & Partners顧問公司表示，今年只有少數國家及地區獲得的免簽待遇數量減少，雖然今年有部分國家計畫加強邊界管控，但事實上大部分國家都越來越開放，以拓展觀光旅遊、國際貿易及移民所帶來的經濟利益。

(中國時報)

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