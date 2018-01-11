陸媒批台旅法是「摧毀台灣法」

2018年01月11日 04:09 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

美國眾議院10日通過《台灣旅行法》，對此，中共黨媒《人民日報》海外版報導稱，美國是想繼續把台灣當做抗衡大陸的橋頭堡，希望營造出美國主導的東亞地區秩序。「一旦川普最終簽了這個法案，中美關係將出現嚴重倒退」；大陸鷹派媒體《環球時報》則批評，《台灣旅行法》是「摧毀台灣法」，一旦實行，大陸肯定會讓台美都付出代價，讓華盛頓深刻瞭解台灣問題為何「碰不得」。

大陸外交部發言人陸慷日前對相關法案表示，美國有關法案涉台條款嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定，是對中國內政的干涉。中方對此堅決反對。

美國眾議院於當地時間10日通過《台灣旅行法》草案，要求美國政府解禁美台高級別官員互訪。該草案正等待參議院的通過，隨後將送交美國總統川普審閱，若川普簽署，該草案將正式生效。

對此，中共黨媒《人民日報》海外版報導稱，美國是想繼續把台灣當做抗衡中國的橋頭堡，希望營造出美國主導的東亞地區秩序。「一旦川普最終簽了這個法案，中美關係將出現嚴重倒退」。如果美台高級別官員互訪，勢必釀成高烈度的危機，屆時整個中美關係將面臨空前挑戰。

大陸鷹派媒體《環球時報》昨發表社評「美眾院《台灣旅行法》是『摧毀台灣法』」指出，美國眾議院一致通過該法是過去難以想像的情況，這顯示出美國國內對華氛圍的改變，美國有很大一部分力量希望重新激化台灣問題，作為美國對華博奕的主要槓桿。

社評稱，台海事務由美國主導的時代已經結束，40年過去，大陸已擁有了堅守底線的綜合優勢。一旦《台灣旅行法》落地實行，屆時大陸肯定會採取行動，讓台美都付出代價，讓華盛頓深刻瞭解台灣問題為何「碰不得」。

社評強調，到時候大陸勢必下定決心「解決台灣問題」，台海局勢從此進入新階段，首先將全面打壓島內「台獨」傾向，過程中，若台美公然政治軍事聯手，大陸將一不做二不休，以「武力解放台灣」。

(中國時報)