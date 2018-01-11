傷害中美關係 陸學者看川普不敢

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中國時報
／北京報導

大陸國務院參事時殷弘針對美眾議院通過《台灣旅行法》草案與支持台灣參與WHA等兩項「友台法案」表示，美國總統川普會以小動作嘗試損害一中政策，但在可預見的未來，川普絕不敢做出使大陸非常憤怒、對中美關係有重大損害的行動；中國國際問題研究院副院長郭憲綱則認為，川普簽署《台灣旅行法》的可能性不大，「若簽署生效，對中美關係造成的傷害是非常大的，美國很清楚。」

美國眾議院10日通過《台灣旅行法》草案，推動實現台美高層級官員互訪。同時還通過支持台灣參與世界衛生大會（WHA）的法案，要求美國國務卿應支持並協助台灣參與WHA。

人民大學國關學院教授、大陸國務院參事時殷弘10日受訪時表示，川普是否簽署《台灣旅行法》很難講，這個法案很籠統，實際上貫徹執行的是行政當局。「川普肯定會嘗試推進美台軍事合作，損害一中政策，但只有小動作，在可預見的未來，川普不敢做出使中國非常憤怒、對中美關係有重大損害的行動。」

中國國際問題研究院副院長郭憲綱則表示，台灣旅行法解禁美台高級別官員互訪，明顯違反一個中國原則，這對中美關係造成的傷害是非常大的，美國是清楚的。「川普簽署的可能性不大，因為這會造成中美關係大大倒退，而且對美國不利。」

至於美國眾議院責成國務卿支持台灣參加WHA，郭憲綱表示，這件事情基本上是沒有可能的，因為WHA大部分成員是在站中方這邊，反對美國這種做法。

他還說，蔡政府如果繼續偏離一個中國原則，越走越遠，這只能迫使大陸加快做好各種準備，以解決台灣問題。

(中國時報)

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