國民黨定調 多人參選全民調

2018年01月11日 04:09 中國時報 王正寧 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

外傳藍委蔣萬安遲不表態參選台北市長，是想等黨中央徵召。國民黨主席吳敦義昨天明確地說，對於今年底選舉，如果只有1個人有意願參選，就可以徵召，但如有多人表態參選，初選時，就要經過全民調；他表示從未聽過蔣萬安說想等徵召參選。

台北市有里長透露，蔣萬安不想參與台北市長黨內初選、只想被徵召。吳敦義昨參加國民黨舉辦「挺青年」記者會，受訪時說，他從未聽過這樣的訊息，國民黨已有幾個人表態參選台北市長，黨已經建立全民調的初選機制，他身為黨主席，不能隨便改變一個公平、公開、公正的初選機制。

蔣萬安否認徵召才參選

蔣萬安昨晚則說，「等徵召的說法完全不是事實」，他強調自己仍把重心放在立法院臨時會的議程上，還沒有去思考個人選舉的事情。

蔣萬安也指出，雖然黨章仍有保留協調徵召的方式，但他認為如果一個選區有兩個以上的人表態參選，就應該採用初選機制，而黨內已經有丁守中與鄭麗文兩人表態參選台北市長，毫無疑問就要經過初選，不該用協調徵召的方式。

黨員投票確定不是選項

吳敦義表示，目前除已通過徵召、提名的4個縣市長候選人外，國民黨建立的全民調機制，恐怕不能不走，若有3人登記，可各自尋找一家民調或大學機構，國民黨再選一家，換言之，多人角逐都須經初選、全民調的過程。吳敦義重申全民調，等於否決前台北縣長周錫瑋所提新北市長黨內初選加入黨員投票的呼籲。

吳敦義9日才出席新北市黨務活動，與有意角逐新北市長的周錫瑋與副市長侯友宜同台，吳強調，地方融洽得很，只要用公平、合理、公開的機制產生候選人，就不會有異想與雜念，也就容易得到黨員與人民的支持。

(中國時報)