國民黨定調 多人參選全民調

蔣萬安否認等黨徵召才要參選北市長，表示依據黨內機制，多人表態就該進行初選，而非協調徵召。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

外傳藍委蔣萬安遲不表態參選台北市長，是想等黨中央徵召。國民黨主席吳敦義昨天明確地說，對於今年底選舉，如果只有1個人有意願參選，就可以徵召，但如有多人表態參選，初選時，就要經過全民調；他表示從未聽過蔣萬安說想等徵召參選。

台北市有里長透露，蔣萬安不想參與台北市長黨內初選、只想被徵召。吳敦義昨參加國民黨舉辦「挺青年」記者會，受訪時說，他從未聽過這樣的訊息，國民黨已有幾個人表態參選台北市長，黨已經建立全民調的初選機制，他身為黨主席，不能隨便改變一個公平、公開、公正的初選機制。

蔣萬安否認徵召才參選

蔣萬安昨晚則說，「等徵召的說法完全不是事實」，他強調自己仍把重心放在立法院臨時會的議程上，還沒有去思考個人選舉的事情。

蔣萬安也指出，雖然黨章仍有保留協調徵召的方式，但他認為如果一個選區有兩個以上的人表態參選，就應該採用初選機制，而黨內已經有丁守中與鄭麗文兩人表態參選台北市長，毫無疑問就要經過初選，不該用協調徵召的方式。

黨員投票確定不是選項

吳敦義表示，目前除已通過徵召、提名的4個縣市長候選人外，國民黨建立的全民調機制，恐怕不能不走，若有3人登記，可各自尋找一家民調或大學機構，國民黨再選一家，換言之，多人角逐都須經初選、全民調的過程。吳敦義重申全民調，等於否決前台北縣長周錫瑋所提新北市長黨內初選加入黨員投票的呼籲。

吳敦義9日才出席新北市黨務活動，與有意角逐新北市長的周錫瑋與副市長侯友宜同台，吳強調，地方融洽得很，只要用公平、合理、公開的機制產生候選人，就不會有異想與雜念，也就容易得到黨員與人民的支持。

(中國時報)

新聞幕後－《勞基法》修正案！時… 新聞透視－中央布局牛步 選將需…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。