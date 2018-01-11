新聞透視－中央布局牛步 選將需要戰場

2018年01月11日 04:09 中國時報 王正寧

年底縣市長選戰布局，國民黨農曆年前預計提名8個地區。包括屏東縣等艱困選區，面臨「找嘸人」的窘境；但新竹縣、台中市、嘉義市、雲林縣以及澎湖縣因競爭激烈，傳出高層屬意人選無意願或民調低迷，因此黨中央以拖待變，協調牛步化，相關時程也毫無規畫，讓黨內選將頗有拔劍四顧心茫茫之感。

國民黨能否止跌回升，縣市長戰果是觀察指標。因此，黨中央步步為營，去年底首波提名南投縣、苗栗縣、連江縣長3位現任者，以及立委王惠美參選彰化縣長。第二梯次預計2月7日中常會再通過新竹市、基隆市、花蓮縣以及台東縣提名。

至於重中之重的雙北市，預計農曆年後進行初選作業，一再被點名的立委蔣萬安勢必在年後表態。新北市的兩強相爭，儘管前縣長周錫瑋喊話，希望民調排綠並加入黨員投票，但不為黨中央接受，全民調的初選機制已是必走的路。

除了艱困選區靜悄悄，幾個黨內搶破頭的地區也是「下熱上冷」，地方已經漸漸擦出火花，中央卻是不動如山，坐視裂痕擴大。以澎湖為例，高層的「夢幻人選」是議長劉陳昭玲，拱了半天仍被婉拒，面對包括群雄表態的「亂集團」，至今靜觀其變。

新竹縣部分，立委林為洲雖然民調領先，但與吳敦義交好的副議長、黨部主委陳見賢基層實力不弱，至於副縣長楊文科則有縣長邱鏡淳力挺。至今初選時程「空白」，在等什麼？黨中央解釋，連對手都不知是誰，怎麼規畫時程？

只是三雄愈殺愈凶，處理不慎，贏的局反而輸掉，只怕重蹈過去鄭永金與邱鏡淳互扯後腿，讓綠營數度執政的覆轍。

如果說新竹縣沒對手，台中市狀況明朗，隨時可協調做民調，或進行初選。可是立委盧秀燕和江啟臣相繼表態後，至今兩個多月過去，地方與中央未協調，黨中央只說會以團結勝選為主要考量，但何時登板？沒人說得準。

至於嘉義市前市長黃敏惠與議長蕭淑麗的兩個女人戰爭，過去地方派系的恩怨糾葛之深，只怕是更加複雜。雲林雖說是「自家人」之爭，外傳立委張麗善也傳出態度鬆動，但都需要及早整合，黨中央如果連個協調或初選的時程都提不出來，難免給人訛語，更不利團結。

(中國時報)