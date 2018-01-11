挑戰鄭文燦 吳志揚3披戰袍？

民進黨鄭文燦（左）和國民黨吳志揚（右）曾2度交手。（本報資料照片）

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中國時報
／桃園報導

國民黨籍擬參選桃園市長人選目前共有6人，包括最早表態的立委陳學聖、前縣長吳志揚、前立委楊麗環、陳根德、孫大千及市議員魯明哲等6人，但桃園市黨部最屬意的人選為吳志揚，吳則認為不一定「非他不可」，讓黨部傷透腦筋。

吳志揚除有立委資歷外，也身兼中華職棒會長，他與鄭文燦曾有二次交手的經驗，第一次是2009年桃園縣長選舉，吳志揚得票39萬6237票、得票率52.22％，鄭文燦是34萬6678票、得票率45.69％，吳贏鄭4萬9559票。

兩人第二次交手，是2014年桃園升格後的第一屆桃園市長選舉，鄭文燦在這場選舉中，得到49萬2414票，得票率51％，吳志揚46萬3133票、得票率47.97％，鄭文燦贏了吳志揚2萬9281票。吳志揚痛失連任寶座，也讓桃園從藍天變綠地。

而在下屆市長選舉有意參選的6名國民黨人士，其中只有吳志揚與鄭文燦有實戰經驗，而且他還有一屆縣長執政經驗，因此，據了解，市黨部還是希望由吳志揚出來參選，當然，最後結果仍要由黨中央決定。

吳志揚態度低調，認為黨有黨的戰略布局，他樂見優秀人才表態，也證明國民黨還有人可選。

國民黨桃園市黨部主委楊敏盛曾說，就目前黨內有意參選桃園市長人選的民調看來，吳志揚算是名列前茅，但吳有自己的包袱，會盡全力協調勸進。

其實，吳志揚也不是完全沒意願參選，據了解，他在桃園市有近百位義務祕書幫忙跑場，縱使面對鄭文燦以執政優勢頻頻拔樁，吳仍深耕基層，如果國民黨最後果真是推出他來競選，對鄭文燦而言，絕對非常具挑戰性。

(中國時報)

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